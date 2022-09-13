Если предложение по возвращению к прежнему названию столицы внесут в Конституцию до ожидаемых осенью выборов, то это станет вторым с начала года изменением Основного закона.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу депутатов парламента вернуть столице прежнее название - Астана. С марта 2019 года столица носит название Нур-Султан.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай.

Предложение депутатов парламента Казахстана включено в проект Конституционного закона, отметил Желдибай.

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"При этом президент считает историческим фактом решающую роль Н. А. Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы. Поэтому другие объекты, названные в честь первого президента, должны сохранить свои наименования", - говорит Желдибай.

Если предложение по возвращению к прежнему названию столицы внесут в Конституцию до ожидаемых осенью выборов, то это станет вторым с начала года изменением Основного закона. В июне на референдуме приняли 33 изменения в Конституцию.

Ранее Токаев предложил провести внеочередные президентские выборы в Казахстане уже этой осенью. Как сообщал УНИАН, 25 июля стало известно, что Казахстан усиливает свою обороноспособность, опасаясь войны с Россией.

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