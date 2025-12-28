Россияне могут нанести массированный удар по Украине 31 декабря или 1 января, - эксперт

Он отметил, что в целом россияне могут наносить масштабные удары по Киеву примерно дважды в неделю.

Российские оккупанты могут осуществить массированный обстрел Украины в новогоднюю ночь. Такое предположение высказал военный обозреватель, майор в отставке Алексей Гетьман в эфире марафона "Единые новости".

В любом случае, как отметил эксперт, от россиян вскоре следует ожидать новых массированных атак. "Можно перейти к цифрам, сколько они могут производить ракет. Они как минимум ежемесячно производят более сотни ракет. Около 250 "Шахедов" в сутки они могут производить и хотят поднять эту цифру до 500. Такие удары, которые они сделали по Киеву, они могут делать минимум раз в неделю, а могут и два. Если за две недели трижды, это тоже могут сделать", - отметил Гетьман.

Так, по его прогнозам, следующая массированная атака может состояться 31 декабря или 1 января.

"Учитывая ментальность россиян, вполне можно ожидать, что на новый год будут, или сразу 1 (января), или 31 декабря можно ожидать, что они попытаются сделать новогоднее "поздравление"", - подчеркнул Гетьман.

Удары россиян по Украине

Как сообщал УНИАН, 27 декабря оккупанты запустили по Украине 40 ракет и 519 БПЛА различных типов. Украинским защитникам удалось сбить или подавить 474 беспилотника и 29 ракет. Вместе с тем, было зафиксировано попадание 10 ракет и 25 ударных БПЛА на 30-ти локациях, падение сбитых (обломки) - на 16 локациях.

В результате ударов были обесточены потребители на Черниговщине, Сумщине, Днепропетровщине, Харьковщине, Одесщине.

