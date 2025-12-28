Трем знакам Зодиака звезды вернут утраченную силу: их ждет мощный рывок

В списке есть представители знака Скорпион.

28 декабря 2025 года для трех знаков Зодиака становится моментом возвращения к себе и своим возможностям. Тригон Луны и Меркурия настраивает на глубокие размышления, которые запускают внутренние перемены и рост. Этот аспект мягко указывает на сферы жизни, где человек сам себя ограничивал, и помогает увидеть пути освобождения, пишет YourTango.

Воскресенье приносит важное осознание, способное расширить привычные рамки восприятия. Появляется желание попробовать то, что раньше казалось недоступным или неподходящим. Энергия дня побуждает исследовать новое на уровне мыслей, чувств и действий. Как только уходят устаревшие убеждения и привычные сценарии, становится ясно: возможностей гораздо больше, чем казалось ранее.

Скорпион

Тригон Луны и Меркурия меняет ваше внутреннее состояние, Скорпион. Возникает ощущение, что прежние сомнения и негативные установки теряют над вами власть. Вы словно возвращаете себе веру в собственные силы.

28 декабря вы начинаете замечать связи и перспективы, которые раньше не рассматривали всерьез. В этот день становится очевидно, почему вы сами закрывали для себя определенные двери. Осознание этих причин запускает новый способ мышления и помогает выйти за привычные рамки.

Речь идет не только о мыслях, но и об изменении отношения к жизни. Теперь вы смотрите на сложности с интересом, а не с сопротивлением. Открытость к новому опыту наполняет вас надеждой и возвращает ощущение внутренней опоры.

Стрелец

Конец года усиливает у вас потребность в обновлении, Стрелец. Прошлые подходы привели вас к текущей точке, но 28 декабря, под влиянием тригона Луны и Меркурия, вы ясно понимаете: пришло время перемен – и откладывать их больше не хочется.

Ваша природа тянется к расширению горизонтов, и сейчас важный шаг – выйти за пределы привычных представлений о себе и своих возможностях. Это день, когда стоит решиться на новый опыт, не позволяя страху диктовать условия.

Поддержка Луны и Меркурия дает уверенность: выбранное направление верное. Если вы готовы изменить свою траекторию, Вселенная откликается. Смелость становится вашим главным союзником. В новый год вы входите обновленным, доверяя тому, что перемены назрели неслучайно.

Козерог

28 декабря тригон Луны и Меркурия помогает вам по-новому взглянуть на работу, повседневные задачи и личные цели, Козерог. В этот день вы осознаете, что слишком долго находились в зоне комфорта, полагаясь на уже отточенные навыки.

Быть профессионалом приятно, но еще важнее – ощущение развития и новизны. Вам требуется свежий импульс, и вы готовы расширять свои горизонты без внутреннего сопротивления. Иногда достаточно легкого космического сигнала, чтобы снова почувствовать вкус к движению вперед.

Да, ответственность снова на вас, но это вас не пугает. Напротив, впереди появляются новые направления и задачи, которые зажигают интерес. Энергия Меркурия подталкивает вас к росту и возвращает ощущение силы, ради которого и стоит двигаться дальше.

