Экс-разведчик Сергей Жирнов: Наилучший выход для России – ликвидировать Путина

Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов в интервью УНИАН высказался о последних взрывах в Иране, могут ли они повлиять на поставки оружия России, а также рассказал, каким он видит лучший и единственный выход РФ из развязанной против Украины войны.

Мировая пресса выдает одну за другой версии о том, какая страна стоит за серией взрывов на объектах ВПК Ирана. Какая ваша версия?

Когда идет разговор о военной индустрии Ирана, у любого человека, который раньше работал в спецслужбах, версия будет одна – Израиль.

Что говорит в пользу этой версии? Не тот ли факт, что эти события в Иране происходили на фоне визита главы ЦРУ в Израиль и его встречи с главой "Моссада"?

Думаю, что это раз. И второе – в Израиле недавно сменилось правительство, вернулся Нетаньяху в более жестком Кабинете министров. Традиционно в начале вступления в должность им надо показать, что они по-прежнему считают Иран своим самым главным врагом в регионе. Для меня совершенно однозначно, что это Израиль.

А может это быть связано еще и с тем, что глава ЦРУ недавно был с тайным визитом в Киеве?

Конечно, это все-таки связано. Какие-то вещи проговаривались. Украина слишком горячая точка. И Бернс с коллегами из "Моссада" обсуждал этот вопрос, безусловно. Ведь ситуация в Украине грозит мировой ядерной войной. Путин постоянно пугает, что он может применить ядерное оружие. И этот локальный конфликт может перерасти в глобальный и самый серьезный. Поэтому, конечно, упоминание об этом было.

Украина явно не первопричина, а, скорее всего, составляющая этих событий, но все, что произошло в Иране, – на руку Украине. По информации в сети, в рамках атаки по Ирану был уничтожен завод по изготовлению БПЛА, которые Россия постоянно выпрашивает. Если это правда, как это отразится на поставках вооружения России и на событиях на фронте в Украине?

Уже были положительные сдвиги в вашу пользу. Когда был последний разговор президента Ирана с Путиным, одновременно министр иностранных дел Ирана публично заявил о том, что Иран не признает включение завоеванных Россией регионов Украины в состав РФ. Тогда это была медийная бомба. Все же говорили, что они снюхались, что Иран поставляет России уже чуть ли не ракеты, и вдруг такое заявление.

Последние события в Иране – продолжение. И даже возможно, что Ираном это будет воспринято как чрезмерная мера, потому что на дипломатическом уровне они показали, что особо не поддерживают Путина в конфликте. Грубо говоря, они хотели показать: "Мы – просто торгаши, мы торгуем оружием, у нас есть покупатель, который готов купить наши дроны. Идеологии никакой, поддержки никакой. Мы – не партнеры". Хотя у Ирана есть заинтересованность в партнерстве с РФ, довольно большие региональные перспективы. У них в этом смысле довольно амбивалентная позиция.

А израильтяне не первый раз делают то, что они сделали в Иране. До этого они разбомбили завод или склад в Сирии, который тоже был связан с Ираном и на котором или производились, или хранились те же беспилотники.

Может ли эта ситуация сыграть Украине в минус? Может ли сейчас Сулеймани назло кинуться в объятия Путину и дать ему еще и баллистические ракеты, которые Россия уже давно выпрашивает у Ирана?

Как раз об этом я и хотел сказать, говоря о чрезмерной мере. Ведь после того, как Иран публично озвучил соглашательскую позицию и показал, что он готов идти в том числе и в направлении США, уничтожение завода со стороны Израиля, конечно, может толкнуть Сулеймани в объятия Путина. К сожалению, это не исключено.

Но для этого Сулеймани нужно еще и остаться у власти. Возможно ли, что сейчас мы наблюдаем начало конца его режима? Повстанцы активизировались, было видео с уличной стрельбой. Что сейчас точно происходит в стране, неизвестно, там перекрыт интернет.

Иран – это пороховая бочка. Несколько месяцев назад там начались серьезные волнения. Судя по всему, так грядут какие-то перемены. Страна устала от санкций и устала от режима. Люди устали от стражей Исламской революции и от их беспредела. Все-таки у Ирана в генах заложена свобода. Мы помним, что при шахе Иран был одной из самых свободных стран Среднего и Ближнего Востока.

Конечно, в Иране что-то назревает. Но все эти перемены, революции совершенно непредсказуемые. Когда колыхнет, где и как, думаю, что ни один специалист по Ирану не скажет, не назовет ни сроков, ни дат, ни того, как это будет происходить.

Землетрясение, которое якобы было в Иране, похоже на невероятное совпадение, как мне кажется. Появилось мнение, что это мог быть взрыв в бункере. Напомню, что склад с баллистическими ракетами находится именно под землей. Может быть, это был такой "привет" Путину? Мы же знаем, что у США, у Китая есть ракеты, которые способны пробиться в бункер. Или, может, это была такая сильная детонация иранских ракет?

Очень сложно сказать, потому что большой взрыв и землетрясение дают примерно одинаковую картину на счетчиках. И плюс Иран – это страна, где регулярно происходят землетрясения, это совершенно нормальная ситуация.

Вам не кажется, что в этих иранских событиях могла быть еще одна цель зашита – иллюстративно продемонстрировать Российской Федерации вариант развития ее будущего?

Ну, да. Хотя ей ничего демонстрировать и не надо. Путин страшно боится народных восстаний. Когда осенью в Иране начались реальные восстания, то он с большой опаской смотрел на эти события, хотя при этом высказывал свою солидарность с иранскими руководителями, обещал им подкинуть "вагнеровцев".

ПУТИН ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕТ, КУДА И КАК В РОССИИ МОЖЕТ "ПРИЛЕТЕТЬ"

Также РФ могли показать, что может "прилетать" и на российские объекты военно-промышленного комплекса. Наверное, в России уже и готовятся к такому варианту. Не зря же они устанавливают системы ПВО и по Москве, и возле резиденций Путина. Но мнения по этому поводу разделились. Некоторые говорят, что Путин действительно боится за свою шкуру и готовится к гражданской войне. Вы как считаете, будут удары по Москве? В нашем ГУР говорят: до "Энгельса" достали – достанем и до Москвы.

Ничего демонстрировать Москве не надо, потому что демонстрация была в декабре на аэродромах "Дягилево" и "Энгельс". Люди очень недооценивают то, что произошло. Это два аэродрома стратегической авиации РФ, на которых находятся бомбардировщики, способные нести ядерное оружие. Эти аэродромы должны защищаться лучше, чем Кремль. Прежде всего, "Энгельс", где размещены порядка 37 стратегических бомбардировщиков. Если вы их все разбомбите, у Путина исчезнет один из компонентов ядерной триады. И в этом смысле ему уже все показали в декабре: куда может "прилететь", как может "прилететь". В "Энгельс" "прилетело" два раза с разницей в три недели. Поэтому Путин все это прекрасно понимает, ему больше ничего показывать не надо.

ПВО в Москве – странная история. С военной точки зрения это абсолютная глупость. Публично демонстрировать ПВО – это рассказывать врагу, где стоит защита. А если вы знаете, где стоит защита, то вы можете по ней ударить или ее обойти. Как правило, защиту ставят секретно.

По одной из версий, Путин мог поставить ПВО в Москве для того, чтобы имитировать атаку под чужим флагом, атаку украинцев на Москву. Собьют пару ракет, а одна ракета разрушит жилой дом. Все это, конечно, пройдет по всем каналам, и скажут – вот какие нехорошие украинцы.

Мне очень не понравилось последнее заявление Подоляка, который сказал: "Трепещите, и до Москвы долетит в свое время". Это то, что он не должен был говорить. Это я вам говорю свое видение из Франции, из Европы. Потому что у Украины сейчас очень большой авторитет и накопленный положительный образ страны-жертвы. Пока Россия бомбит вас, вас очень сильно поддерживает западное общественное мнение и западные политики, несмотря на всю разницу подходов и так далее. Если вы переходите на ответные удары по российской территории, вы таким образом у себя отбираете возможность говорить о себе, как только о жертве. Когда Подоляк это сказал, я очень сильно напрягся. Я считаю, что это политическая ошибка. Нельзя этого делать. Для вас могут быть легитимными военные цели такие как "Дягилево" и "Энгельс". Он сказал слишком обобщенно, можно было понимать, как угодно. И это было превратно истолковано. В таких вещах сейчас нужно быть очень аккуратными.

И по словам президента Украины, и по словам Михаила Подоляка, и по словам Залужного, целями в России у нас могут быть только объекты военной инфраструктуры и военно-промышленного комплекса. Он мог просто не досказать эту фразу. Ничем другим я это объяснить не могу.

ВОЙНА ПОКАЗАЛА, ЧТО ПУТИН АБСОЛЮТНЫЙ ИДИОТ

Похоже, в Москве готовятся ко всем сценариям. Там не только обкладываются ПВО, ставят их возле своих резиденций, они еще очень сильно в последнее время меняют риторику. Для пропагандистов и для Путина это не внове. У них и цели "спецоперации" меняются раз в несколько недель. Но сейчас пропагандисты в унисон кричат, что им не нужны новые территории, Путин говорит, что основная цель – только защита РФ, Руцкой вообще сказал, что Россия не сможет победить. Как вы считаете, до самого Путина уже пришло осознание, что им не победить?

Нет. Люди говорят, что он все понимает. Я думаю, что он ничего не понимает. Ему докладывают, думаю, он хорошо знает реальную ситуацию на фронте, но она до его сознания не доходит. Он живет в своем виртуальном мире. И в нем он не воспринимает ничего, что не укладывается в его видение ситуации. У него есть картинка, что Россия – бедная несчастная жертва НАТО и западной агрессии, что если бы она первой не напала на Украину, то на нее бы напали. Отойти от этого он не захочет никогда.

А по войне в Украине у него какая картинка? Одни говорят, что Путин чрезвычайно хитер и что у него все есть еще какой-то хитрый план, в который он верит и который он якобы реализует. Кто-то считает, что Путина нагло обманывают, и он не знает всей ситуации на фронте. Кто-то называет его откровенно сумасшедшим. Последний пример: он недавно вышел и сказал, что Херсон, Запорожье и Донбасс – под контролем Российской Федерации. Он искренне в это верит или нет? Тогда как звучит его приказ захватить Донбасс к марту? Получается, что он не совсем логичный в его картине мира.

У него картина своя собственная. Конечно, она строится с учетом ситуации, но не на ситуации. Вполне возможно, когда ему и докладывают, то он слышит только то, что он хочет слышать. У него картинка всегда складная: виноваты всегда третьи стороны, он никогда ни в чем не виноват, он все правильно делает. Бывают просто какие-то отдельные конкретные ситуации, которые немножко мешают ему развивать то, что он задумал.

С Украиной у него все понятно. В его голове Украина должна быть завоевана полностью. В его голове хотя бы надо добить Донбасс. Грубо говоря, нужно добить те регионы, которые внесли в Конституцию РФ. В его голове они должны вернуться под контроль России.

Донбасс – первичная цель. Путин упертый человек. Он как Сталин, любит какую-то символику, и вот Донбасс для него – символика. Если бы он был военным человеком, он наоборот занялся бы сейчас Запорожьем и Херсоном. Это было бы проще, потому что на Донбассе выстроена многоуровневая система обороны, которую они не могут взять девять лет. И тупо долбиться в эту оборону может только идиот. Как показала эта война, в военном смысле Путин абсолютный идиот. Рациональный человек такую войну и не начал бы. Но он верит в то, что он делает.

Самое главное то, что у Путина нет выхода, он загнал себя в безвыходную ситуацию. Как в "Кавказкой пленнице" – либо она меня ведет к прокурору, либо я ее веду в ЗАГС. То есть либо Украина ведет Путина в Гаагу, либо он завоевывает всю Украину. Для него никакого другого выхода нет.

ПУТИН – ЗАГНАННАЯ В УГОЛ КРЫСА, ОТСТУПАТЬ ЕМУ НЕКУДА

Биполярное расстройство мы все равно у него какое-то наблюдаем. Сегодня он дает приказ взять к марту Донецк, а на следующей день он начинает разводить руками и говорит: "Вы что, хотите войны с НАТО?". Вот Арестович считает, что в Кремле сейчас идет дискуссия – стоит или не стоит идти в это "большое наступление", которым так пугают сейчас украинцев. Многие говорят, что на него сил и средств просто нет. Как еще можно объяснить вот эти информационные волны и колебания между полномасштабным наступлением и отступлением к границам 91-го года?

Это человеческая характеристика самого Путина. Он очень неуверенный в себе человек. Все люди, которые работали с ним напрямую, в частности, Сергей Пугачев, говорил, что Путин всегда мечется, у него никогда нет собственного мнения. Он просто собирает мнения вокруг, постоянно их обдумывает и в самый последний момент принимает решение, которое ему кажется наилучшим. Причем мы заметили, что последние несколько лет он выбирает самое худшее решение, как правило. Прежде всего, это строится на его психологии.

К тому же он загнал себя в угол. Через три недели, 24 февраля, будет годовщина "спецоперации", позже будет девятая годовщина войны в Украине. Надо что-то делать. Путин – загнанная в угол крыса, и ни делать ничего нельзя.

Сейчас Путин пошел ва-банк. Эти перестановки, которые состоялись в январе, – не просто чехарда генералов. 11 января Путин поставил Герасимова во главу и дал ему трех заместителей, в том числе главкомов войск. Это значит, что Россия мобилизовала все Вооруженные силы на войну с Украиной. Плюс она мобилизовала всю экономику, плюс мобилизация и объявление военного положения практически на всей территории страны. Путин мобилизовал всю Россию на войну с Украиной. Отступать ему некуда.

НАИЛУЧШИЙ ВЫХОД ДЛЯ РОССИИ – ЛИКВИДИРОВАТЬ ПУТИНА

Проблема заключается в Путине. Наилучший выход для России – это уничтожить, ликвидировать Путина, повесить на него всех собак. Я повторяю это в каждом интервью и буду повторять до тех пор, пока все идиоты в Российской Федерации, прежде всего, элита, не поймут, что единственным выходом из созданной Путиным ситуации является его ликвидация. Как только это произойдет, появится возможность разрулить ситуацию. Другое дело – воспользуются ли они этой возможностью. Если привести к власти "пригожиных", "дугиных" и прочих сумасшедших националистов, которые хотят развязать Третью мировую войну, то тогда нет смысла смещать Путина. Но если захотеть раз и навсегда вывести Россию из совершенно безвыходной ситуации, то выход только один – ликвидировать или сдать в Гаагу Путина и вернуть все обратно – до референдумов, до войны, откатить до изменений Конституции под Путина. Сказать, что все, что делал Путин, – это компьютерный вирус.

Как ни парадоксально, это достигается очень простым решением: собирается Конституционный суд РФ и отменяются все решения государственных органов власти за последние годы. Все возвращается на последнюю работающую конфигурацию – на 34 года назад. Соответственно все, кто были связаны с этими решениями, снимаются с должностей, арестовываются, сажаются в тюрьму или отправляются в Гаагу. Вот отличный выход для России.

Сложно представить, кто будет инициатором этих процессов. По вашему опыту, этот процесс будет спонтанным, четко организованным изнутри или четко срежиссированным Западом? Какой вариант сработает?

Этот процесс будет изнутри страны. Но это не будет какое-то народное возмущение, это будет борьба элит. Это должны понять самые разумные люди, которые сейчас находятся в элите России. Это должен понять Патрушев, Бортников, Володин, Матвиенко, Собянин и 117 миллиардеров, которые каждый день теряют свои деньги и возможность спокойно жить.

Высшая российская элита должна раз и навсегда понять, что Путин – самоубийца. То, что он делает, – это самоубийство Российской Федерации. Ни его лично, ни его режима, а самоубийство страны. Вся элита, которая нас слушает и смотрит, но все еще межуется и боится, должна понять, что речь идет об их существовании, о жизни или смерти. Они не выживут, если не скинут этого человека. Уверен, они найдут партнеров и в российских спецслужбах, и в армии, в самом ФСО, которая охраняет Путина.

Но ведь элиты, к которым вы обращаетесь, и сами изрядно уже запятнаны кровью путинских преступлений.

Да. Это будет их акт отбеливания, акт признания ошибки. Потом они должны будут покаяться, выплатить репарации, возместить весь тот вред, который был оказан. Кто-то из них может лишиться большей части своих доходов, кто-то даже сядет в тюрьму. Но в любом случае это будет лучше, чем гибель в огне Третьей мировой войны, куда Путин всех нас за собой ведет.

История показывает, что большинству людей, которые встроены в элиты, всегда удается выскользнуть сухими из воды. При смене эпох люди, у которых есть власть и деньги, всегда имеют возможность получить хороших адвокатов, отмазаться. Возьмите нацистскую Германию. В Нюрнберге осудили самых-самых, и то не всех, некоторых оправдали. А если взять по всей Германии, то сколько осталось довольно влиятельных людей, встроенных в систему нацизма, которые не понесли никакого значимого наказания, остались при власти и даже участвовали в создании новой Германии?

Это логика перестройки. Вы не можете всю страну объявить виновной во всем, потому что этой же элите надо будет ее восстанавливать и отстраивать. Другое дело, что нужно будет проводить люстрацию. Но кто ее будет проводить? Где найти белых ангелов, которые не запятнаны кровью? В итоге получается, что всегда перестройкой диктатуры занимается та же самая администрация, которая в ней была, но эти люди просто напрямую не принимали кровожадные решения. По типу Набиуллиной и прочих либеральных экономистов, технократов.

ЗЕЛЕНСКИЙ ДАЛ ЗАПАДУ ПОНЯТЬ, ЧТО ПУТИН – ОТЫГРАННАЯ КАРТА

Возможно, вы правы, и Запад уже ищет, договаривается с устранителями Путина в эти минуты. Ходят слухи, что Запад предлагал Путину дипломатический путь – выйти на границы, которые были 23 февраля 2022-го. Ему дали время подумать. Собственно, из-за этого была задержка с объявлением о передаче танков. Но Путин повел себя неадекватно, якобы начал выдвигать невероятные условия. В итоге Запад махнул рукой, послал Вову подальше, и решил добить режим и лично Путина санкциями и оружием. Может ли такой вариант иметь место?

Может. Но Запад очень долго не понимает самое главное, что Путин – это отыгранная карта, что с ним даже нет смысла разговаривать. Надо раз и навсегда понять, что озвучил президент Зеленский – можно вести переговоры с РФ, но ни в коем случае и ни при каких условиях больше не будет никаких разговоров лично с Путиным. Он является нелегитимным руководителем, военным преступником и точка.

Западу нужно дать понять окружению Путина, что оно само должно его сдать, сделать то, что сделали сербы – выдали в Гаагу Милошевича. И россияне, российская элита должна сама выдать Путина в Гаагу. Это единственный выход из сложившегося положения.

Зеленский в Давосе так и говорил: "А с кем мне тут разговаривать? Вы уверены, что это реальный человек? Вы уверены, что его не убили? Что он не умер? Что это не двойник какой-то?". Воспринималось это как троллинг. Но на самом деле это была очень серьезная вещь. Просто Зеленский, как человек, который знает, что такое коммуникации и театр, сделал это классно. Он дал понять, что Путин – это отыгранная карта. Чем быстрее это поймут с обеих сторон, что весь разговор должен вестись за спиной и за счет Путина, тем быстрее мы найдем выход из этой войны.

И ПРИГОЖИН, И КАДЫРОВ ЗАИГРАЛИСЬ

Есть еще другие сплетни из Кремля, что там произошел мини-переворот, якобы Шойгу с Герасимовым взяли Путина за горло. Вам что-то известно об этом?

Конечно, известно. Это мы увидели 11 января, когда военные поставили Герасимова по главе "спецоперации". Этим самым решением было доказано, что военные вернулись к ее руководству. Но это не был военный переворот. Военный государственный переворот был раньше, когда ходили всякие "кадыровы", "пригожины" и прочие и материли высших военных руководителей. И их просто поставили на место. Государство вернулось к той роли, которую оно должно играть. Хорошо это или плохо – это другой вопрос, но это было логично с точки зрения государственности.

Пригожин уже настолько вес потерял, что опустился до публичных споров с Гиркиным и получил "черную метку" из Кремля. Песков, наверное, не просто так сказал, что Киев якобы собирается устранять Пригожина. Много бы вы сейчас поставили на его жизнь?

Кремль совершенно четко понял, что Пригожин – это очень опасное оружие. Оно ему было нужно. Ведь Путин – человек, который постоянно устраивает какие-то разборки. И в этом смысле он правильно это делал, потому что это ему позволило сидеть у власти 23 года. Он всегда создавал группы влияния и выступал верховным арбитром над ними. И когда он почувствовал, что группа влияния военных накануне или в начале "спецоперации" стала на него давить, ему понадобились противовесы. Отсюда возникли Кадыров и Пригожин.

И Кадыров, и Пригожин заигрались, решили, что пришел их звездный час. Пригожин вспомнил, что в 90-х Путин был никто и вдруг стал президентом Российской Федерации. Он думает, что сам стал миллиардером, прославился на весь мир с ЧВК "Вагнер", и почему бы ему теперь не стать вместо Путина? Тем более, что он в отличие от Путина он настоящий блатняк, и в этом смысле его-то как раз примет российское быдло, которое повелось нf "мочить в сортире" Путина.

Пригожин заигрался и ему, конечно же, ударили по ручкам. Но пока что ему дали не очень сильно. Ведь Пригожина не обязательно убивать, его можно в любой момент просто посадить, потому что ЧВК "Вагнер" – это незаконное наемническое формирование, за создание которого полагается 7 лет тюрьмы и 8 лет – за участие в его работе. К тому же, была показательная казнь их бывшего сослуживца, а это предумышленное убийство группой лиц по сговору – пожизненное заключение. Его посадить абсолютно легко. Есть сколько угодно возможностей, как заткнуть Пригожина. На самом деле Путин боится с ним расстаться, потому что он знает, что если он сейчас замнет Пригожина, то вернутся те, для борьбы с кем он их с Кадыровым создавал.

У Путина сложная ситуация. Представьте себе. Маленький тщедушный человечек сидит в Кремле и изображает из себя всесильного диктатора. Любая власть строится на добровольном согласии элит и народа исполнять ваши приказания. По добровольному согласию. Как только первый человек вокруг вас говорит: "А вы – никто, а король-то голый", вы даете приказ посадить в тюрьму этого человека или ликвидировать. Но если ваш приказ не исполняет человек с ружьем, то здесь окончательно заканчивается ваша власть. И Путин боится того, что ФСО, которая его охраняет, станет его тюремщиками. У него очень сложная позиция. Я думаю, он осознает, что элиты повесят на него всех собак.

Путин в 2022 году сделал величайшую глупость в своей жизни. Ему надо было тихо, спокойно уйти на покой, стать пенсионером и жить со своими миллиардами. Но его испугал Казахстан в январе 2022 года. Он понял, что даже если станет таким себе елбасы, то придет какой-нибудь Токаев и его сковырнет, вернет Конституцию в обратную сторону, изменит в обратную сторону название столицы, проведет выборы и вернет страну в нормальное русло. Путин этого испугался и решил "У меня не остается ничего, кроме как затеять войну против внешнего врага". Но в любом случае 21 февраля 2022 года Путин подписал свой смертный приговор как диктатор. Политически он уже мертв. Он не существует как глава государства, потому что об этом сказал главный человек в мире. Президент Соединенных Штатов Америки назвал его военным преступником и мясником. И руководитель Украины сказал, что с Путиным никакого разговора больше не будет. Все. Путина политически не существует. Он уже курица без головы, еще бежит, но головы у него уже нет.

Катерина Шварц, Алексей Лихман