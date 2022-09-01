Также глава государства заявил о намерении провести полную перезагрузку власти в стране.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести досрочные выборы главы государства.

Об этом он заявил в послании народу, опубликованном пресс-службой Акорды.

Токаев предложил провести внеочередные президентские выборы уже этой осенью.

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"В этом году состоятся выборы президента, в следующем году – выборы депутатов Мажилиса и маслихатов, а затем будет сформировано правительство. В итоге, к середине 2023 года будет осуществлена перезагрузка и обновление всех основных политических институтов: президента, парламента, правительства", – пояснил свою инициативу глава государства.

Кроме того, Токаев предложил ограничить срок президентских полномочий одной каденцией на семь лет без права переизбрания.

По его мнению, это достаточный период "для реализации любой амбициозной программы", а ограничение одним сроком обеспечит "нацеленность на решение стратегических задач". Кроме того, по словам Токаева, это значительно снизит риски монополизации власти.

"Именно поэтому я предлагаю внедрить норму однократного президентства", - отметил он.

Планово выборы президента Казахстана должны состояться в 2024 году, а парламента – в 2025-м. Однако Токаев отметил, что выдвинул идею перевыборов, поскольку "нужна комплексная перезагрузка ключевых госинститутов".

Также Токаев решил провести частичную амнистию участников январских протестов в Казахстане, которые были подавлены с помощью российских силовиков.

Как сообщал УНИАН, 25 июля стало известно, что Казахстан усиливает свою обороноспособность, опасаясь войны с Россией.

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