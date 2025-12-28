Пара находится в городе Ницца.

20-летняя дочь украинской певицы Оли Поляковой поделилась с подписчиками новыми кадрами путешествий со своим мужем-иностранцем.

Мария Полякова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото и видео из французского города Ницца, что на юго-востоке страны, где она отдыхает вместе со своим избранником Эденом Пассарелли. На одном из видео пара пьет алкоголь в ресторане:

"Люди, а знаете ли вы, как понять, кто в паре европеец, а кто - американец? Очень легко. Это - мой напиток".

В руках у девушки бокал с, вероятно, белым вином, тогда как парень выбрал мохито или джин-тоник с лаймом и травами. На следующих кадрах можно увидеть, что влюбленные решили прокатиться на колесе обозрения, с которого открывается невероятно красивый вид.

Напомним, Маша Полякова вышла замуж за своего бойфренда летом этого года. О браке стало известно из публикаций в соцсетях самой Маши, где она сообщила о смене семейного статуса и обнародовала фото со свадебной церемонии.

Муж Маши не является публичным лицом и не имеет отношения к украинскому шоу-бизнесу, но занимается в Соединенных Штатах Америки музыкой. Недавно девушка сообщила в сети, что они с ним приехали в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: