Силы обороны поразили НПЗ в Сызрани и еще ряд важных объектов РФ: детали от Генштаба

Также раскрыты последствия поражения завода по переработке нефтепродуктов в Волгоградской области.

Сызранский нефтеперерабатывающий завод в очередной раз был атакован дронами. Известно о возникновении пожара после атаки. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Telegram.

"В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 28 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Сызранский" в Самарской области", - отметили в Генштабе.

В частности, зафиксировано попадание ударных БпЛА по территории завода с последующим пожаром.

Как уточняется в сообщении, ежегодный объем переработки этого предприятия составляет от 7 до 8,9 млн тонн нефти. Также отмечается, что нефтеперерабатывающий завод "Сызранский" является частью энергетического тыла РФ и задействован в обеспечении вооруженных сил агрессора.

При этом, степень нанесенного ущерба уточняется.

Кроме этого, Силы обороны Украины успешно поразили место хранения и обслуживания безэкипажных катеров в районе Черноморского (временно оккупированная территория украинского Крыма), ремонтное подразделение из состава 1435 мотострелкового полка вблизи населенного пункта Антрацит (временно оккупированная территория Луганской области), понтонную переправу неподалеку Никоноровки и склад хранения БпЛА типа "Шахед" в Макеевке Донецкой области.

"Потери врага уточняются", - сказано в сообщении.

Также подтверждены результаты недавнего поражения завода по переработке нефтепродуктов "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области РФ. В частности, поврежден трубопровод нефтепродуктов и технологическая установка производства масел.

Удары по российской энергетике

Как сообщал УНИАН, 9 декабря стало известно об остановке работы Сызранского НПЗ в результате атаки украинских дронов.

26 декабря в Волгограде прогремело по меньшей мере 20 взрывов, послекоторых начался пожар возле НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

Ранее сообщалось, что Россия из-за ударов по НПЗ продлила временный запрет на экспорт бензина до конца февраля 2026 года, запрет будет касаться всех экспортеров топлива, включая его производителей.

