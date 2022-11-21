Конкуренты Токаева набрали 2-3% голосов.

Касым-Жомарт Токаев набрал более 80% голосов на президентских выборах в Казахстане и сохранил свою должность, информирует Tengrinews.

Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров заявил, что явка на выборах превысила 68%. Около 6,45 млн граждан Казахстана проголосовали за Токаева.

Лишь шесть кандидатов соревновались в президентской гонке. Конкуренты Токаева набрали 2-3% голосов.

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Заметим, что досрочные выборы президента в Казахстане предложил провести сам Токаев. До этого он подписал закон об увеличении президентского срока и невозможности переизбраться. Новый срок полномочий Токаева должен составлять семь лет.

Касым-Жомарт Токаев: чем он известен

9 июня 2019 года Токаев одержал победу на внеочередных президентских выборах, набрав 70,96% голосов. Тогда политологи считали, что Токаев является ставленником Нурсултана Назарбаева, который 28 лет был правителем Казахстана.

Однако после митингов в Казахстане в январе 2022 года Токаев начал выступать против семьи Назарбаева.

Летом Токаев в присутствии Путина отказался признать легитимность "ЛДНР". Эксперт тогда объяснил, как глава Кремля будет мстить Токаеву за публичное унижение.

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