Диетологи назвали 4 фрукта, которые лучше покупать замороженными

Замороженные фрукты могут быть такими же питательными, как и свежие, а в некоторых случаях даже лучше.

Свежие фрукты вкусны и питательны, но они также повреждаются и портятся быстрее, чем мы успеваев их использовать. В то же время замороженные фрукты – это надежный и доступный вариант, который можно использовать круглый год. Как пишет eatingwell.com, многие диетологи утверждают, что некоторые фрукты лучше покупать замороженными, как с точки зрения оптимальной питательной ценности, так и с точки зрения практичности.

По словам диетолога Шери Гау, некоторые питательные вещества, такие как фолиевая кислота и витамин С, начинают разрушаться вскоре после сбора свежих фруктов. "Витамин С – это водорастворимый витамин и антиоксидант, чувствительный к свету, теплу и кислороду. Свежие фрукты с высоким содержанием витамина С, такие как клубника, киви, ананас и манго, подвержены потере питательных веществ из-за перепадов температуры, а также длительной транспортировки и хранения", – говорит Гау.

1. Замороженная дикая черника

По словам диетолога Китти Бройхиер, дикая черника созревает всего несколько недель летом, но поскольку ее собирают и замораживают примерно через 24 часа после сбора, сохраняется ее пиковый летний вкус и питательные свойства.

"У дикой черники соотношение кожуры и мякоти выше, чем у обычной, поэтому каждая ягода содержит больше насыщенных фиолетово-синих пигментов, называемых антоцианами, а также других растительных соединений, присутствующих в кожуре ягод", - добавляет она.

2. Замороженное манго

Свежее манго может быть очень вкусным, но некоторым людям трудно его разрезать или определить степень зрелости. Однако замороженное манго идеально сладкое и готово к употреблению прямо из пакета. Обычно его собирают на пике зрелости, а затем замораживают в течение нескольких часов. Это сохраняет структуру, вкус и питательные вещества фрукта, утверждает Американская кардиологическая ассоциация.

3. Замороженная вишня

Диетолог Лиза Валенте отмечает, что из замороженной вишни не нужно удалять косточки, и ее гораздо легче найти вне сезона.

Замороженная вишня также подвергается быстрой заморозке на пике сладости, что помогает сохранить ее мощные антиоксиданты и полифенолы, которые снижают воспаление. Фактически, исследования показывают, что антиоксидантные соединения, такие как антоцианы (ответственные за насыщенный красный цвет вишни), остаются стабильными и активными в правильно замороженной вишне, помогая ей сохранять свой противовоспалительный потенциал с течением времени.

4. Замороженная клубника

Свежая клубника невероятно сладкая и яркая, но в то же время очень нежная из-за своей мягкой текстуры и высокого содержания влаги. Замороженная клубника – гораздо более надежный вариант. Поскольку ее обычно собирают на пике зрелости и быстро замораживают в течение нескольких часов, она дольше сохраняет свои питательные вещества, текстуру и вкус, чем свежие ягоды. По словам диетолога Шери Гау, содержание витамина С и полифенолов в замороженных фруктах, таких как клубника, может быть таким же или немного превышать содержание в свежей клубнике, которая хранилась несколько дней.

