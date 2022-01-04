Граждане Казахстана возмущены коррупцией во власти и повышением цен на газ, силовики пытаются разгонять протестующих.

В Казахстане проходят массовые протесты из-за повышения цен на газ. Люди вышли на митинги во многих городах, в столице страны, в том числе. Граждане требуют отставки правительства и кричат: "уходи, старик".

Об этом сообщается в Telegram-канал NEXTA.Live.

Протесты проходят в Жанаозене, Курыке, Акшукуре и других населенных пунктах. Самый крупный — в Актау, куда вахтовики пришли пешком с месторождения Каламкас. Жители Казахстана возмущены коррупцией во власти.

Граждане считают, что Нурсултан Назарбаев поставил на свое место подконтрольного ему человека (Касым-Жомарта Токаева). По мнению жителей страны, экс-президент продолжает влиять на политическую жизнь.

"В Атырау происходят столкновения митингующих и силовиков. Граждане не боятся давать отпор. А в Уральске протестующие прорвали оцепление и идут в центр города", - указано в Telegram-канале.

Люди перекрывают дороги, силовики пытаются остановить протестующих, возникают потасовки. Уже известно, что граждане Казахстана требуют призвать президента к ответу. Токаев отреагировал, завтра, 5 января, он проведет совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране.

Однако это не остановило протесты. Люди требуют отставки президента и не расходятся.

Читайте такжеОгромный столб черного дыма: в Казахстане сгорела новогодняя елка (фоторепортаж, видео)После этого стало известно, что на фоне всех протестов в стране начали блокировать оппозиционные сайты. По данным Telegram-канала, в некоторых городах начались перебои с интернетом.

В столице Казахстана, как и во многих других городах, митингующие кричат "уходи, старик". К вечеру ситуация только усугубилась. Силовики активнее применяют силу к участникам протестов, а митингующих становится все больше.

Вас также могут заинтересовать новости: