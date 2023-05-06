У машины полностью оторвало переднюю часть, под ней полутораметровая воронка.

Автомобиль российского боевика "ЛДНР" Захара Прилепина был подорван в "довольно глухом месте" - в 80 км от нижегородского Бора, сообщил источник пропагандистскому "РИА Новости".

В российских Teleram показали первые кадры с места события. У машины полностью оторвало переднюю часть, под ней полутораметровая воронка.

Прилепин в результате взрыва получил переломы и сотрясение мозга, сообщил источник "РИА Новости" в силовых структурах.

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Позже зампред совфеда РФ Дмитрий Медведев назвал подрыв машины боевика "циничным преступлением и подлым нападением", совершенным "нацистскими экстремистами": "Ваг стремится нас запугать, выбирает своей целью настоящих патриотов".

Захар Прилепин взорван в авто - что известно

Автомобиль российского писателя и боевика "ЛДНР" Захара Прилепина взорвали возле города Нижний Новгород 6 мая в 10:40 утра. Около двух часов пропагандист барахтался на месте взрыва, врачи ждали вертолет для транспортировки в больницу. Сообщалось, что Прилепин возвращался в Москву с захваченных Россией территорий Украины.

По данным СМИ, взрывное устройство было приведено в действие дистанционно. За Прилепиным якобы следили и дождались, когда он высадит из машины дочь.

Ответственность за подрыв автомобиля Прилепина взяло на себя партизанское движение Атеш. Там заявили, что охотились за этим боевиком еще с начала года.

Напомним, что Прилепин включен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Боевик неоднократно оправдывал преступления российской армии против украинцев и выступал с украинофобскими заявлениями.

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