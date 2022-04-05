Отдельные территории Херсонской области находятся под временной оккупацией России с марта.

Российский писатель, украинофоб, боевик "ЛДНР" Захар Прилепин, вероятно, приехал в Херсонскую область, отдельные территории которой находятся под временной оккупацией РФ.

Соответствующие видео Прилепин опубликовал утром 5 апреля в своем Telegram.

Террорист снял несколько роликов в дороге, делясь впечатлениями от украинской природы.

"Херсонские утра и проезды. Банальное наблюдение, зато личное: не только луганская земля от донецкой отличается – вообще все украинские области очень разные. И по-своему красивые", - заявил пропутинский террорист.

Отдельные территории Херсонской области находятся под временной оккупацией России с марта.

В течение этого времени местные жители в разных уголках региона выходят на акции в поддержку Украины. В ответ российские войска пытаются подавить сопротивление граждан и преследуют активистов, похищая их, их знакомых и родственников.

Кроме того, в области проходят депортации людей в фильтрационные лагеря России.

По информации The Times, Россия может готовить "большой террор" в областном центре, не волнуясь о числе жертв.

Известно, что на территории Херсонщины действуют бойцы Росгвардии и работники ФСБ.

Появляются сообщения о подготовке Россией проведения "референдума" за создание фиктивной "ХНР", до этого пропагандистскую акцию гражданские успешно срывали.

Справка УНИАН. Захар Прилепин уже 8 лет поддерживает войну России против Украины, воюя вместе с наемниками "ЛДНР" на Донбассе. Русский включен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.

Прилепин неоднократно высказывал украинофобские тезисы и оправдывает преступления российской армии против мирных людей.

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