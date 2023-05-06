По данным российских СМИ, Прилепин возвращался в Москву с захваченных Россией территорий Украины.

Возле города Нижний Новгород 6 мая взорвали автомобиль российского пропагандиста, писателя, боевика "ЛДНР" Захара Прилепина.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник в МВД России, Прилепин был тяжело ранен. По состоянию на 12:50, пропагандист все еще валяется на месте взрыва, врачи ждут вертолет для транспортировки в больницу.

Российские Телеграм-каналы пишут, что событие произошло примерно в 10:40 утра в районе города Бор Нижегородской области. В результате взрыва погиб водитель автомобиля. Взрывное устройство, пишет Mash, возможно, могло находиться под днищем Audi Q7.

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"На месте взрыва воронка глубиной полтора метра. Осколки разбросало в радиусе 30 метров. СВУ находилось возле заднего сиденья Ауди публициста", - добавляет ТГ-канал.

По данным источников РБК, Прилепин возвращался в Москву с захваченных Россией территорий Украины.

"Сегодня он пересек пропускной пункт на приграничной территории. Предположительно, подозреваемые сопровождали автомобиль Прилепина. Известно, что по дороге он останавливался поесть в Нижегородской области. Сразу после того, как он продолжил движение, произошел взрыв", - говортися в сообщении.

По данным Mash, взрывное устройство было приведено в действие дистанционно. "За Прилепиным следили и дождались, когда он высадит из машины дочь. После детонации авто перевернулось", - пишет ТГ-канал.

Также известно, что Прилепин находится в тяжелом состоянии, вероятно, у него сломаны обе ноги.

"В результате покушения погиб охранник - гражданин Украины по имени Александр, известный под позывным "Злой"", - добавляет Mash.

На инцидент уже успела отреагировать официальный представитель МИД РФ Машка Захарова. Она "изрыгнула" обвинения в адрес Украины и возложила "прямую ответственность на США и Британию". "Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили ещё одну международную террористическую ячейку - киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ, теперь Зеленский с головорезами", - сказала Захарова.

Позже стало известно, что ответственность за подрыв автомобиля Прилепина взяло на себя партизанское движение Атеш. Там заявили, что охотились за этим боевиком еще с начала года.

Захар Прилепин - что известно

Этот писатель и украинофоб уже 9 лет поддерживает войну России против Украины. В том числе принимая непосредственное участие в боевых действиях за боевиков "ЛДНР" на Донбассе. Прилепин включен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.

Боевик неоднократно оправдывал преступления российской армии против украинцев и выступал с украинофобскими заявлениями. В апреле 2022 года боевик приехал на захваченную Россией часть Херсонской области.

А в октябре стало известно, что Российская православная церковь и "писатель" Захар Прилепин получили самый большой грант из тех, что выделили в РФ на "помощь Донбасса". Речь идет о сумме почти в 115 миллионов рублей.

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