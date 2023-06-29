По его словам, переговорщики нажали на патриотизм главаря "Вагнера".

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина убедили прекратить мятеж, нажав на его "патриотические убеждения".

Как сообщил Буданов в комментарии "Украинской правде", Пригожина могли убеждать, что его мятеж "разорвет Россию".

"Мне неприятно это признавать, но Евгений Пригожин является патриотом России. Лукашенко и другие лица смогли его убедить, что своими действиями он разорвет Россию. Могла бы возникнуть аналогичная ситуация, как у нас в 2014 году, когда Янукович кричал, что он "легитимный", - отметил Буданов.

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Мятеж Пригожина - главные новости

Как сообщал УНИАН, 23 июня главарь "Вагнера" Евгений Пригожин начал военный мятеж в России. Уже на следующий день "вагнеровцы" вошли в Ростов и взяли под контроль все военные объекты, а затем двинулись на Москву.

Вечером в тот же день Пригожин провел переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, после которых было принято решение об уходе наемников в полевые лагеря.

27 июня Лукашенко заявил, что Пригожин уже в Беларуси. Кроме того, различные ресурсы писали о том, что в Могилевской области Беларуси строят лагеря для "вагнеровцев". Сам Лукашенко утверждает, что они должны обучать белорусских военных.

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