Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина убедили прекратить мятеж, нажав на его "патриотические убеждения".
Как сообщил Буданов в комментарии "Украинской правде", Пригожина могли убеждать, что его мятеж "разорвет Россию".
"Мне неприятно это признавать, но Евгений Пригожин является патриотом России. Лукашенко и другие лица смогли его убедить, что своими действиями он разорвет Россию. Могла бы возникнуть аналогичная ситуация, как у нас в 2014 году, когда Янукович кричал, что он "легитимный", - отметил Буданов.
Мятеж Пригожина - главные новости
Как сообщал УНИАН, 23 июня главарь "Вагнера" Евгений Пригожин начал военный мятеж в России. Уже на следующий день "вагнеровцы" вошли в Ростов и взяли под контроль все военные объекты, а затем двинулись на Москву.
Вечером в тот же день Пригожин провел переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, после которых было принято решение об уходе наемников в полевые лагеря.
27 июня Лукашенко заявил, что Пригожин уже в Беларуси. Кроме того, различные ресурсы писали о том, что в Могилевской области Беларуси строят лагеря для "вагнеровцев". Сам Лукашенко утверждает, что они должны обучать белорусских военных.