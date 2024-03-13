Факт смерти подтвердили в самой компании, но причины называть не стали.

Во время вчерашней атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод компании "Лукойл" в городе Кстово Нижегородской области, вероятно, погиб вице-президент компании Виталий Робертус.

Днем 13 марта пресс-служба компании "Лукойл" сообщила о "внезапной смерти" Робертуса на 54-м году жизни. Причины смерти не называются.

Украинское издание LIGA.net со ссылкой на собственный источник в украинской спецслужбе сообщает, что Робертус мог погибнуть во время вчерашней атаки беспилотников на Нижегородский НПЗ. Однако эта информация еще не подтверждена и сейчас проверяется.

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Это уже пятая внезапная смерть топ-менеджеров и людей тесно связанных с "Лукойлом" с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Как пишет проект Sota, в мае 2022 года во время "шаманского ритуала" умер 43-летний топ-менеджер Александр Субботин, 1 сентября "выпал из окна" больницы 67-летний глава совета директоров Равиль Маганов, 24 октября от проблем с сердцем скончался его 66-летний преемник на посту Владимир Некрасов, а 30 ноября 2023 года от инфаркта умер 61-летний депутат от Нижегородской области Владимир Лебедев, тесно связанный с компанией "Лукойл".

Удар беспилотников по Нижегородскому НПЗ

Как писал УНИАН, утром 12 марта губернатор Нижегородской области сообщил об атаке дронов на "объект топливно-энергетического комплекса в промзоне" с последующим пожаром. Быстро выяснилось, что речь идет об одном из крупнейших в России Нижегородском НПЗ, принадлежащем компании "Лукойл".

В результате атаки была выведена из строя установка по первичной перегонке нефти. По данным источников LIGA.net, удар организовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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