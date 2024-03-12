В настоящее время там тушат пожар.

Дроны атаковали нефтебазу в Нижегородской области. В настоящее время там бушует пожар.

Об этом сообщил губернатор области Глеб Никитин. При этом, как расскаазали местные, на нефтебазе горит установка по перегонке нефти - так называемая атмосферно-вакуумная трубчатка, которая является одной из ключевых для таких предприятий.

Как уточнил Никитин, атака дрона произошла в районе Кстовской промзоны. Обошлось без пострадавших, возгорание тушат.

Видео дня

По данным украинского журналиста Дениса Казанского, в Нижегородской области загорелась нефтебаза "Лукойла", который уже объявил об остановке предприятия.

Другие атаки беспилотников по России

Ранее губернатор Курской Роман Старовойт сообщал, что в небе над Курском работала противовоздушная оборона. Позже он отчитался о сбитии украинского дрона.

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что беспилотник сбросил на Белгородский район четыре взрывных устройства. Взрывы повредили линии электропередачи.

В ночь на 12 марта в российском городе Орел произошел серьезный пожар на нефтебазе. Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что в городе "произошло падение" беспилотного летательного аппарата. "Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса. На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания", - написал он в Telegram-канале.

Вас также могут заинтересовать новости: