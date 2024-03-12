Пострадавший завод - один из крупнейших в России.

Атака беспилотников, вызвавшая масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в городе Кстово Нижегородской области РФ, организована Главным управлением разведки Минобороны Украины. Об этом изданию LIGA.net сообщил источник в Силах безопасности и обороны.

"Собеседник LIGA.net подтвердил, что за ударом по НПЗ стояла военная разведка", – пишет издание.

Отмечается, что Нижегородский НПЗ является одним из крупнейших в России. Расстояние от завода до ближайшей точки украинской границы составляет около 800 км.

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Пожар на Нижегородском НПЗ

Как писал УНИАН, утром 12 марта губернатор Нижегородской области заявил, что дроны атаковали "объект топливно-энергетического комплекса в промзоне" и спровоцировали пожар. О каком объекте идет речь, он не сказал.

Однако быстро выяснилось, что удар пришелся по установке первичной перегонки нефти на Нижегородском НПЗ, принадлежащем компании "Лукойл" - второй крупнейшей в стране. По данным источников Reuters, поврежденная установка обеспечивала больше половины производства этого НПЗ.

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