Его с весны разыскивали сестра и девушка.

В Свердловской области похоронили 18-летнего российского оккупанта, отправившегося воевать против Украины.

Об этом вчера сообщили в администрации муниципального образования Красноуфимский округ. "Сегодня простились с Ермоленко Данилом Сергеевичем, 2006 г.р., стрелком мотострелкового батальона, погибшим в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Российский проект "Медиазона" сообщает, что Ермоленко оказался самым молодым из всех погибших оккупантов, чьи имена им известны. В Украине уже погибали 18-летние захватчики, однако этот оккупант родился позже остальных.

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Этой весной Telegram-канал "Не жди меня из Украины" публиковал обращения девушки и сестры военнослужащего РФ Данила Ермоленко (позывной "Казах") 2006 года рождения. По словам девушки, последний раз он выходил на связь 12 апреля. Сестра говорила, что он уехал на боевое задание в поселок Бердычи Донецкой области, после чего пропал.

Потери России в войне: последние новости

По последним данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в полномасштабой войне Россия уже потеряла около 498 940 своих солдат.

Российские "Медиазона" и "Би-би-си" вместе с командой волонтеров установили имена более 53 тысяч российских военных, погибших в ходе большого вторжения в Украину. Список состоит только из тех людей, о гибели которых сообщили публично.

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