ВСУ провели удачную охоту на врага: уничтожены десятки единиц техники, - Генштаб

Вооруженные силы Украины на фронте за прошедшие сутки обезвредили 1240 российских военных.
Как сообщает Генштаб, по состоянию на утро 23 мая потери России в войне против Украины выросли до 498 940 человек. Кроме того, Силы обороны уничтожили много вооружения и техники:
- танков - 7635 (+13);
- боевых бронированных машин - 14775 (+27);
- артиллерийских систем - 12902 (+42);
- РСЗВ - 1080 (+3);
- средства ПВО - 813 (+0);
- самолетов - 356 (+1);
- вертолетов - 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10401 (+10);
- крылатые ракеты - 2209 (+0);
- корабли /катера - 27 (+0);
- подводные лодки - 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 17569 (+56);
- специальная техника - 2101 (+7).
Война в Украине - последние новости
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник считает, что украинские военные после получения пакетов западной помощи смогут значительно усилить фронт и получат реальные возможности пойти в наступление, по меньшей мере на южном направлении.
Между тем, по данным DeepState, российские оккупанты имеют определенные успехи у Часового Яра, в Клещеевке и Красногоровке.
На Харьковщине россияне понесли значительные потери и увязли в уличных боях за Волчанск.