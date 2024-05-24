ВСУ провели удачную охоту на врага: уничтожены десятки единиц техники, - Генштаб

Силы обороны уничтожили 27 ББМ, 13 танков и 42 артсистемы.

Вооруженные силы Украины на фронте за прошедшие сутки обезвредили 1240 российских военных.

Как сообщает Генштаб, по состоянию на утро 23 мая потери России в войне против Украины выросли до 498 940 человек. Кроме того, Силы обороны уничтожили много вооружения и техники:

танков - 7635 (+13);

боевых бронированных машин - 14775 (+27);

артиллерийских систем - 12902 (+42);

РСЗВ - 1080 (+3);

средства ПВО - 813 (+0);

самолетов - 356 (+1);

вертолетов - 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10401 (+10);

крылатые ракеты - 2209 (+0);

корабли /катера - 27 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 17569 (+56);

специальная техника - 2101 (+7).

Война в Украине - последние новости

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник считает, что украинские военные после получения пакетов западной помощи смогут значительно усилить фронт и получат реальные возможности пойти в наступление, по меньшей мере на южном направлении.

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Между тем, по данным DeepState, российские оккупанты имеют определенные успехи у Часового Яра, в Клещеевке и Красногоровке.

На Харьковщине россияне понесли значительные потери и увязли в уличных боях за Волчанск.

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