Он пошел на войну из колонии.

На Урале с почестями похоронили российского солдата, который в 2018 году до смерти избил мужчину с инвалидностью.

Об этом пишет местное издание e1.ru. В 14 лет Александр Кашников с друзьями до смерти избил 20-летнего Дмитрий Рудакова, сняв издевательства на видео. Тело убитого они бросили возле гаражей. 14-летнего Кашникова приговорили к 8,5 годам заключения.

В июне этогого года он пошел добровольцем на войну в Украине, а уже 2 июля погиб во время артиллерийского обстрела. В городском парке Победы его "провели в последний путь с воинскими почестями".

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"Он погиб как защитник, как герой, и его имя наряду с именами других защитников нашей страны будет увековечено на мемориале трудовой доблести и трудовой славы Березовского", - заявил заместитель главы Березовского Александр Коргуль.

Российские "герои": последние новости

Ранее в Свердловской области торжественно похоронили "вагнеровца", жестоко убившего собственную мать.

На войну в Украину заключенных вербовал главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин. Сообщалось, что он лично ездил по российским колониям. Позже этим занялось российское Министерство обороны.

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