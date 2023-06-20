Российская Республика Тыва, где родился российский министр обороны Сергей Шойгу, за год полномасштабной войны, развязанной Москвой против Украины, превратилась в край сирот и вдов.
Как выяснило российское издание "Важные истории", Тыва – регион-лидер по росту числа получателей военной пенсии по потере кормильца. Опубликованные Минобороны данные показывают, что в 2021 году такие выплаты оформили 300 человек, а за 2022 год – более чем 9 тысяч. Большинство получателей пенсии по потери кормильца – близкие военных, ликвидированных в Украине.
Еще в семи регионах, включая Алтай, Бурятию, Коми и Калмыкию, рост числа получателей выплат (по сравнению с прошлым годом) превысил 50%. Самый низкий прирост – в Центральном, Сибирском, Северо-Западном федеральных округах и оккупированном украинском Крыму.
Имеющаяся статистика не полностью отражает потери среди выходцев из регионов, ведь в пенсионную статистику ведомства вошли только те, кто уже прошел все бюрократические процедуры и смог оформить выплаты.
Тувинцы на войне против Украины
Развязавшая кровавую захватническую войну против Украины Россия отправляет на фронт преимущественно уроженцев регионов, где значительная часть населения – нацменьшинства. Из-за этого Кремль публично обвиняли в проведении этнической чистки.
Среди погибших на войне, о которых известно, также преимущественно буряты, тувинцы и калмыки. Жителей этих регионов хоронят также без особых почестей.
Весной в Туве разгорелся скандал – жители региона случайно обнаружили, что их близких, ликвидированных на войне, похоронили в Новосибирске – более чем в 1000 километров от их дома – без ведома их семей.
А ранее мобилизованные из Тувы жаловались, что их отправляют на фронт как пушечное мясо и в войске они сталкиваются с издевательствами.