Россия отправляет на фронт преимущественно бурятов, тувинцев и калмыков.

Российская Республика Тыва, где родился российский министр обороны Сергей Шойгу, за год полномасштабной войны, развязанной Москвой против Украины, превратилась в край сирот и вдов.

Как выяснило российское издание "Важные истории", Тыва – регион-лидер по росту числа получателей военной пенсии по потере кормильца. Опубликованные Минобороны данные показывают, что в 2021 году такие выплаты оформили 300 человек, а за 2022 год – более чем 9 тысяч. Большинство получателей пенсии по потери кормильца – близкие военных, ликвидированных в Украине.

Еще в семи регионах, включая Алтай, Бурятию, Коми и Калмыкию, рост числа получателей выплат (по сравнению с прошлым годом) превысил 50%. Самый низкий прирост – в Центральном, Сибирском, Северо-Западном федеральных округах и оккупированном украинском Крыму.

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Имеющаяся статистика не полностью отражает потери среди выходцев из регионов, ведь в пенсионную статистику ведомства вошли только те, кто уже прошел все бюрократические процедуры и смог оформить выплаты.

Тувинцы на войне против Украины

Развязавшая кровавую захватническую войну против Украины Россия отправляет на фронт преимущественно уроженцев регионов, где значительная часть населения – нацменьшинства. Из-за этого Кремль публично обвиняли в проведении этнической чистки.

Среди погибших на войне, о которых известно, также преимущественно буряты, тувинцы и калмыки. Жителей этих регионов хоронят также без особых почестей.

Весной в Туве разгорелся скандал – жители региона случайно обнаружили, что их близких, ликвидированных на войне, похоронили в Новосибирске – более чем в 1000 километров от их дома – без ведома их семей.

А ранее мобилизованные из Тувы жаловались, что их отправляют на фронт как пушечное мясо и в войске они сталкиваются с издевательствами.

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