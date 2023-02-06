По словам оккупантов, их отправили на фронт без подготовки.

Мобилизованные оккупанты из Тувы записали обращение, в котором пожаловались на издевательства со стороны военных так называемой "ДНР".

По словам тувинцев, боевики их избивали и даже стреляли в них. Один из таких эпизодов опубликовал Телеграмм-канал "Сеятель ветра".

Мобилизованные утверждают, что их отправили на фронт без подготовки и теперь хотят кинуть на убой. На все жалобы тувинцам отвечают, что они являются смертниками и все равно не имеют шансов вернуться домой живыми.

Видео дня

На обращение мобилизованных уже отреагировали глава Тувы Владислав Ховалыг и заместитель спикера Госдумы Шолбан Кара-оол. Последний заявил, что собирается отправиться на место для выяснения обстоятельств.

Мобилизация в России

Как ранее сообщал УНИАН, российские мобилизованные заявили, что отступили со своих позиций на фронте по приказу командира, а теперь их хотят обвинить в дезертирстве. Они жалуются, что командованию на них наплевать.

По словам представителя Министерства обороны Украины полковника Александра Мотузяника, конфликты в оккупационной армии не единичны ввиду многоэтнического состава Вооруженных сил РФ. Так, в ноябре во временно оккупированном Мелитополе 12 мобилизованных россиян устроили перестрелку.

В январе количество обращений российских военнослужащих, которые хотят сдаться в плен, выросла почти на 50%. Сайт проекта "Хочу жить" в январе посетило 5,6 млн пользователей, 4,7 млн которых – из России и 350 тысяч – из Украины (преимущественно с временно оккупированных территорий).

Вас также могут заинтересовать новости: