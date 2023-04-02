Набор рекрутов для войны Россия проводит в регионах с нацменьшинствами, что можно считать этнической чисткой.

Россия использует национальные меньшинства в качестве "пушечного мяса" на фронте, тогда как этнических россиян жалеют больше. Об этом заявил бывший президент Монголии Цахиагийн Элбегдорж в интервью "24 Каналу".

Он отметил, что проведенная минувшей осенью "частичная мобилизация" затронула в первую очередь регионы, где проживают национальные меньшинства. В то же время крупные российские города, например, Москву и Санкт-Петербург, мобилизация практически обошла стороной.

"В отдаленных регионах эта мобилизация была принудительной, никто никого не спрашивал, нужно - иди. Все эти отдаленные регионы очень бедны и отправляют на войну в Украине своих мужей и сыновей", - говорит Элбегдорж.

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Бывший лидер Монголии констатирует, что большинство погибших в Украине российских солдат - это буряты, тувинцы и калмыки.

"По этническому признаку они монголы, и их заставили это делать, толкают их к этой войне. В некоторых маленьких городах уже не осталось мужчин призывного возраста. В Украине Кремль убивает украинцев, а в России уничтожает нацменьшинства. Это обычные этнические чистки, военное преступление", – считает политик.

Российские потери в Украине

По данным украинского Генштаба на утро 2 апреля, общее количество российских потерь за время полномасштабной фазы войны составило уже около 174 тысяч человек. Только за последние сутки были ликвидированы ориентировочно около 500 оккупантов.

Британская разведка отмечает, что помимо потерь от действий ВСУ российская армия также несет ощутимые небоевые потери. Причины разные - в первую очередь злоупотребление спиртным. Также оккупанты гибнут от неосторожного обращения с оружием, в ДТП от переохлаждений и т.д.

Военный эксперт Александр Коваленко отмечает, что Россия постепенно теряет потенциал для восполнения потерь, поскольку они слишком высоки. Без новой мобилизации у россиян снова начнутся проблемы с удержанием фронта.

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