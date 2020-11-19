В российском Владивостоке бетонная плита сорвалась с крыши девятиэтажного дома и упала на припаркованный автомобиль Nissan X-Trail.
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«После ледяного дождя владелец тачки решил почистить авто у дома. Туда же решила спуститься бетонная плита. Мужчина чудом успел отбежать, колесницу ему придется искать новую», – говорится в сообщении.
Известно, что владелец приобрел авто лишь две недели назад.
На кадрах видно, как человек чистит машину от снега, потом смотрит вверх и отбегает, а через мгновение на автомобиль падает большая плита.
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