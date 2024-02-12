Он подписал контракт с российским Минобороны.

Российский захватчик в украинском плену заявил, что пошел воевать против Украины, потому что ему негде жить.

Видео разговора с раненым оккупантом обнародовал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале. Россиянина спросили, приехал ли он воевать против Украины добровольцем - он ответил, что пришел на службу по контракту. На вопрос, какая у него была мотивация, мужчина сказал: "Мне просто жить негде было".

"Вот какая "мотивация" россиян идти воевать в Украину и убивать людей. 718 дней российские военные безжалостно и цинично уничтожают украинский народ, Забирая жизни детей, женщин и мужчин. Должны сделать все, чтобы государство-террорист понесло ответственность за каждое совершенное преступление. За каждую жизнь, которую отобрали русские солдаты. Зло должно быть наказано!" - добавил Лубинец.

Как сдаться в плен ВСУ:

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщали, что по состоянию на декабрь через горячую линию проекта "Хочу жить" в плен сдались уже более 220 солдат Вооруженных сил Российской Федерации.

Единый центр приема обращений проекта:

Telegram и WhatsApp: +380 95 68 86 888; +380 93 68 86 888; +380 97 68 86 888;

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