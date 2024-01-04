На горячую линию поступило более 26 тысяч звонков.

По состоянию на декабрь 2023 года в украинский плен через горячую линию проекта "Хочу жить" сдались более 220 российских солдат.

Об этом рассказал представитель отдела по делам военнопленных Главного управления разведки Минобороны Украины Виталий Матвиенко в интервью Financial Times. Еще более 1000 дел сейчас находятся на рассмотрении, отметил он.

Горячую линию открыли в сентябре 2022 года. Когда диктатор Путин объявил о частичной мобилизации в РФ, она начала разрываться от звонков от россиян. Уже менее чем через месяц произошла первая успешная сдача в плен. С тех пор каждую неделю сдаются около трех российских солдат.

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По словам Матвиенко, всего на горячую линию поступило более 26 тысяч звонков по телефону и через чат-бот в мессенджере Telegram. Сайт hochuzhit.com посетили более 48 миллионов раз, из них 46 миллионов - из России.

На горячей линии "Хочу жить" круглосуточно работают 10 операторов из секретного центра в Киеве. Команда состоит из военных психологов и аналитиков.

Отмечается, что один из всплесков обращений от российских солдат произошел в ноябре 2022 года, когда ВСУ освободили Херсон из оккупации. Тогда несколько российских солдат, брошенных на своих позициях, позвонили на горячую линию, чтобы мирно сдаться.

Следующий всплеск зафиксировали прошлой весной, во время подготовки к контранступлению. "В марте 2023 года мы получили почти 3 тысячи заявок. Это по сравнению с декабрем 2022 года, когда было 1500 заявок", - добавил Матвиенко.

Как сдаться в украинский плен

Российские солдаты могут обратиться с просьбой о сдаче в плане по программе "Хочу жить" через единый центр приема обращений:

Telegram и WhatsApp +380 95 68 86 888; +380 93 68 86 888; +380 97 68 86 888.

Для звонков: +380 44 35 08 917, 688 (только с украинских номеров).

Чат-бот t.me/spasisebyabot.

Телеграм-канал https://t.me/hochu_zhyt.

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