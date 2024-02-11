Это уже далеко не первый случай, когда ВСУ берут в плен граждан дальних стран.

В плен к Силам обороны Украины попал гражданин африканского государства Сьерра-Леоне. Об этом сообщает телеграм-канал "Оперативный ВСУ".

"46-я отдельная аэромобильная бригада взяла под Марьинкой наемника из Сьерра-Леоне", - говорится в сообщении.

Никаких других подробностей не приводится. Но опубликована фотография с темнокожим мужчиной в очень грязной военной форме российской армии. Официальные соцсети 46-й бригады об этом случае ничего не сообщают.

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Справка. Республика Сьерра-Леоне - небольшое государство в Западной Африке, на побережье Атлантического океана. Общая площадь - 72 тыс. км2 (чуть больше, чем две украинские области). Население - 7,1 млн человек.

Интересно, что Сьерра-Леоне была первой из африканских стран, которая признала независимость Украины – 21 декабря 1991 года. После гражданской войны в Сьерра-Леоне несколько лет находились миротворческие силы ООН, среди которых был украинский батальон. Также это государство поддержало все резолюции ООН с осуждением российского вторжения в Украину.

Иностранцы в российской армии: последние новости

Как писал УНИАН, Россия массово вербует граждан бедных стран для участия в войне против Украины. Согласно CNN, только граждан Непала, небольшой страны между Индией и Китаем, в российской армии около 15 тысяч. За участие в войне, РФ предлагает им по 2000 долларов в месяц и российское гражданство.

Также мы рассказывали, что на временно оккупированных территориях Донетчины были замечены наемники из Малайзии. Их сопровождал переводчик и бывшие "вагнеровцы".

Кроме того, известно, что Россия вербует на войну граждан Сомали, Сербии, Кубы, стран Центральной Азии и других.

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