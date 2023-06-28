Часть российской силовой "элиты", вероятно, желала свержения Путина наемниками Пригожина.

В российских спецслужбах или в военном руководстве могли знать о грядущем мятеже "Группы Вагнера" и, вероятно, надеялись на успех такого мятежа. Об этом неназванный представитель разведки одной из европейских стран рассказал CNN.

"Они могли знать, а могли и не говорить об этом, знали и решили помочь этому добиться успеха. Есть некоторые намеки. Возможно, были предварительные знания. Произошедшее заставило Путина потерять престиж. Если это то, чего хотели фракции, то это то, что они получили", – заявил он.

Собеседник издания не рискнул предположить, начнет ли Путин чистки среди элит после мятежа, но заявил, что определенный хаос есть, и этому поспособствовал бунт Пригожина.

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На вопрос, знал ли генерал Сергей Суровикин заранее о заговоре, как об этом написала New York Times, и действительно ли Пригожин хотел захватить министра обороны России Сергея Шойгу представитель разведки ответил уклончиво.

"Еще много тумана. Это было бы предположением. Время покажет, каковы были причины [бунта]", – сказал он.

Собеседник издания также отметил, что в ближайшие дни все эти события вряд ли серьезно скажутся на линии фронта. Но со временем последствия мятежа могут отразиться и на ходе войны.

Мятеж Пригожина – последние новости

По данным издания The New York Times, российский генерал Сергей Суровикин, который находился в хороших отношениях с Пригожиным, вероятно, знал или даже лично участвовал в планировании вагнеровского мятежа. Позднее российские "военкоры" начали распространять слухи, будто бы Суровикин арестован и отправлен в СИЗО.

По мнению президента США Джо Байдена, мятеж Пригожина, хоть и не достиг успеха в виде взятия Москвы, но все равно серьезно подорвал авторитет и власть Путина.

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