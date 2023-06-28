Евгений Пригожин, возможно, считал, что у него есть поддержка в российской армии.

Высокопоставленный российский генерал заранее знал о планах Евгения Пригожина восстать против военного руководства России. Это вызвало вопросы о том, какую поддержку главарь наемников имел в высших эшелонах власти.

Издание The New York Times пишет, что официальные лица заявили, что пытаются выяснить, помогал ли генерал Сергей Суровикин, бывший главнокомандующий российскими войсками в Украине, планировать действия Пригожина, которые представляли самую серьезную угрозу для президента Владимира Путина за 23 года его пребывания у власти.

По словам аналитиков, генерал Суровикин — уважаемый военачальник, который помог укрепить оборону вдоль линии фронта после контрнаступления Украины в прошлом году. В январе его сменили на посту высшего командующего, но он сохранил влияние на ведение военных операций и по-прежнему популярен в войсках.

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Американские официальные лица также заявили, что есть признаки того, что другие российские генералы, возможно, также поддержали попытку Пригожина сменить руководство министерства обороны силой. Нынешние и бывшие официальные лица США заявили, что "повар Путина" не поднял бы восстание, если бы не верил, что другие лица, находящиеся у власти, придут ему на помощь.

Если бы генерал Суровикин был причастен к событиям минувших выходных, это стало бы последним признаком распрей, характерных для военного руководства России с начала войны Путина на Украине, и могло бы свидетельствовать о более широком расколе между сторонниками Пригожина и президента РФ. Два старших военных советника Путина: Сергей Шойгу, министр обороны, и генерал Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба. Путин теперь должен решить, говорят официальные лица, считает ли он, что генерал Суровикин помогал Пригожину, и как он должен реагировать.

Во вторник российская служба внутренней разведки заявила, что снимает с Пригожина и членов его отряда уголовные обвинения в "вооруженном мятеже". Но если Путин обнаружит доказательства того, что генерал Суровикин помогал Пригожину, у него не будет иного выбора, кроме как отстранить его от командования, говорят чиновники и аналитики.

Некоторые бывшие чиновники говорят, что Путин мог бы принять решение оставить генерала Суровикина, если бы он пришел к выводу, что имел некоторое представление о планах Пригожина, но не помогал ему. На данный момент, говорят аналитики, президен России, похоже, намерен свалить мятеж исключительно на глваря "вагнеровцев".

"Путин не хочет менять людей, — сказал Александр Баунов, старший научный сотрудник Евразийского центра Карнеги в России. "Но если секретная служба положит файлы на стол Путину и если некоторые файлы будут касаться Суровикина, это может измениться".

Высокопоставленные американские официальные лица предполагают, что союз между генералом Суровикиным и Пригожиным может объяснить, почему "повар Путина" все еще жив, несмотря на то, что он захватил крупный российский военный узел и отдал приказ о вооруженном марше на Москву.

Американские официальные лица на условиях анонимности обсуждали секретные разведданные. Они подчеркнули, что многое из того, что известно Вашингтону и союзникам, является предварительным. Официальные лица США избегают публичного обсуждения мятежа из-за страха подпитать нарратив Путина о том, что беспорядки были организованы Западом.

Тем не менее, американские официальные лица заинтересованы в распространении информации, подрывающей авторитет генерала Суровикина, которого они считают более компетентным и безжалостным, чем других членов командования. Его устранение, несомненно, пойдет на пользу Украине, чьи поддерживаемые Западом войска проводят новое контрнаступление, целью которого является попытка отвоевать территорию, захваченную Москвой.

Генерал Суровикин высказался против восстания, как это стало достоянием общественности, в видео, в котором призывал российские войска в Украине сохранять свои позиции и не присоединяться к восстанию.

"Я призываю вас остановиться", — сказал генерал Суровикин в сообщении, опубликованном в Telegram. "Враг только и ждет, когда у нас ухудшится внутриполитическая ситуация".

Но один бывший чиновник назвал это сообщение сродни "видео с заложниками". По его словам, язык тела генерала Суровикина свидетельствует о том, что ему неудобно осуждать бывшего союзника, который разделял его взгляды на российское военное руководство.

Были и другие признаки разделения лояльности в высших эшелонах власти. Другой российский генерал — генерал-лейтенант Владимир Алексеев — выступил с собственным видеообращением, назвав любые действия против российского государства "ударом в спину страны и президента". Но несколько часов спустя он появился на другом видео, разговаривая с Пригожиным в российском городе Ростове-на-Дону, где боевики "Вагнера" захватили военные объекты.

"Произошло слишком много странных вещей, которые, на мой взгляд, предполагают наличие сговора, который мы еще не выяснили", — сказал в телефонном интервью бывший посол США в России Майкл Макфол. "Подумайте, как легко было взять Ростов. В России везде вооруженная охрана, и вдруг некому что-то сделать?"

Независимые эксперты, а также официальные лица США и их союзников заявили, что Пригожин, похоже, полагал, что значительная часть российской армии сплотится на его стороне, когда его колонна двинется на Москву.

"Повар Путина" работал с генералом Суровикиным во время российской военной интервенции в Сирии и назвал его самым способным командиром российской армии. Бывшие официальные лица заявили, что генерал Суровикин не поддерживал отстранение Путина от власти, но, по-видимому, согласился с Пригожиным в том, что Шойгу и генерал Герасимов должны быть освобождены от должности.

"Суровикин — награжденный генерал со сложной историей", — говорит Дара Массикот, старший научный сотрудник RAND Corporation. "Говорят, солдаты уважают его и считают компетентным".

Генерал Суровикин и Пригожин неоднократно критиковали Шойгу и генерала Герасимова за тактику, используемую в Украине. В то время как общие действия российских вооруженных сил в войне многие высмеивали как неудовлетворительные, аналитики приписывают генералу Суровикину и Пригожину немногочисленные успехи России.

В случае с генералом Суровикиным этим ограниченным успехом стал профессионально организованный вывод российских войск из Херсона, где осенью 2022 года они почти попали в окружение и были отрезаны от снабжения. Основываясь на перехваченных сообщениях, официальные лица США пришли к выводу, что расстроенный генерал Суровикин представляет бескомпромиссную фракцию генералов, намеревающихся использовать самую жесткую тактику против украинцев.

Точно так же наемники Пригожина добились определенных успехов во взятии восточного города Бахмута после девятимесячного упорного боя, в ходе которого, по собственным подсчетам Пригожина, было убито около 20 тысяч вагнеровцев. Официальные лица США и военные аналитики говорят, что в боях за Бахмут погибли десятки тысяч военнослужащих, в том числе солдаты "Вагнера", бывшие зеки, прошедшие небольшую подготовку перед отправкой на войну. Пригожин часто жаловался, что высокопоставленные представители российской обороны и вооруженных сил не снабжают его войска достаточным количеством оружия.

Вся военная кампания России в Украине характеризовалась музыкальной сменой генералов. Осенью 2022 года, когда генерал Суровикин был назначен руководить действиями российской армии в Украине, он стал вторым человеком, получившим эту должность, заменив генерала, который продержался всего месяц. Генерал Суровикин продержался недолго, но за несколько недель у руля показал себя гораздо лучше.

Тем не менее к январю генерал Суровикин был понижен в должности, а Путин передал непосредственное командование войной генералу Герасимову, который пообещал вернуть российские войска в наступление. По словам военных и российских аналитиков, понижение в должности генерала Суровикина многие расценили как удар по Пригожину.

Попытка военного мятежа Пригожина - гланые новости

23 июня 2023 года главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался что якобы российские войска нанесли удар по расположению ваагнеровцев. В связи с этим он объявил "марш справедливости" на Москву.

Не дошли "вагнеровцы" до столицы России примерно 200 километров. Пригожин решил развернуть колонну после переговоров с Александром Лукашенко. По информации СМИ, они договорились, что Пригожин едет в Беларусь, а "вагнеровцам" дают гарантии безопасности.

27 июня Лукашенко заявил, что главарь "Вагнера" уже прибыл в Беларусь, а наемники поделятся с беларускими военными своим опытом.

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