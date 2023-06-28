Шойгу изначально был намерен "разоружить" Пригожина и его соратников.

Охрану Кремля заранее усилили - еще до начала мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, пишет приближенный к российским спецслужбам Telegram "ВЧК-ОГПУ".

Источники СМИ сообщили, что за несколько дней до обострения ситуации с ЧВК "Вагнер" Федеральная служба охраны, принадлежащая Путину, вдруг запросила у начальника Росгвардии помощь бойцами. Росгвардейцы усилили патрули ФСО возле Кремля, Белого дома, администрации президента и других объектов власти в столице.

Помимо усиления охраны зданий в зону военных действий заранее вылетели оперативные группы ФСБ и Генштаба Минобороны, которых подкрепил лично министр обороны Сергей Шойгу с высокопоставленной свитой. Также в Ростов прилетела группа офицеров Главного управления кадров Минобороны РФ. "Там всем объявили, что в срок до 1 июля ЧВК Вагнер должна быть расформирована и прекратить свое существование. Вновь прибывшие опергруппы и оперсостав, находящийся на местах, получили приказ обеспечить данный переход без каких либо эксцессов", - говорится в сообщении "ВЧК-ОГПУ".

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Вместе с тем, по словам источников росСМИ, Шойгу изначально был намерен "разоружить" Пригожина и его соратников. Однако военное руководство РФ не учло популярности "повара Путина" среди оккупантов. Крайней мерой якобы был ракетный удар по позициям "Вагнера", что и запустило процесс "переворота".

В считанные часи "вагнеровцы" взяли Южный штаб группировки и Ростов, а Шойгу бежал в Москву. В течение суток наемники почти подошли к столице.

Переворот в России - главное

В ночь на 24 июня Пригожин выдвинул колонны "вагнеровцев" в сторону Москвы, якобы чтобы "остановить" военное руководство России в лице министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Катализатором событий послужил якобы ракетный удар, который был нанесен регулярными войсками ВС РФ по тыловому лагерю "Вагнера". Тогда МО России все отрицало.

"Переворот" длился всего сутки, но за это время "вагнеровцы" успели почти без боев захватить Ростов, а также ввязаться в кровопролитные бои в Воронежской области, вследствие чего ВС РФ понесли существенные потери. Например, подтверждено сбитие Ил-22М с 10 военными ВКС РФ.

Путин сперва назвал решение Пригожина "предательством" и "ножем в спину", а затем - при посредничестве Лукашенко - пошел с "Вагнером" на переговоры.

Уже под вечер Пригожин заявил, что останавливает колонны техники на Москву и возвращается в тыл. В настоящее время главарь ЧВК находится в Беларуси, а его боевикам приказали сдать всю тяжелую технику и заключить контракты с МО России.

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