Президент США Джо Байден заявил, что его российский коллега Владимир Путин "абсолютно" ослаблен недолгим мятежом в минувшие выходные.
На сегодняшний день это был его самый категоричный комментарий о том, как мятеж главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина повлиял на авторитет российского лидера, пишет CNN.
Байден и его команда осторожно комментировали события, опасаясь предоставить Путину предлог для заявлений о западном заговоре с целью его свержения.
В своем первом публичном выступлении в понедельник он настаивал на том, что Запад не имеет никакого отношения к мятежу. Но в среду Байден расширил свое мнение об уменьшении статуса Путина.
"Трудно сказать, но он явно проигрывает войну. Он проигрывает войну дома. Он стал чем-то вроде изгоя во всем мире. И это не только НАТО, это не только Европейский Союз, это Япония", - сказал Байден.
На очередной вопрос, слабее ли Путин сегодня, чем на прошлой неделе, Байден ответил: "Я знаю, что да".
Мятеж Пригожина - позиция стран
Госсекретарь США Тони Блинкен в пятницу вечером направил всем американским дипломатам срочную телеграмму, в которой запретил комментировать вооруженный мятеж ЧВК "Вагнер" в России.
После попытки Евгения Пригожина поднять восстание в России страны G7 обеспокоились насчет того, как ослабление контроля Владимира Путина над силами безопасности и вооруженными силами может повлиять на стабильность государства, а также на риски для ядерных запасов РФ.
США хотели бы, чтобы российская ЧВК "Вагнер" прекратила свое существование. Такое заявление сделал спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.