В своем первом публичном выступлении в понедельник Байден настаивал на том, что Запад не имеет никакого отношения к мятежу.

Президент США Джо Байден заявил, что его российский коллега Владимир Путин "абсолютно" ослаблен недолгим мятежом в минувшие выходные.

На сегодняшний день это был его самый категоричный комментарий о том, как мятеж главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина повлиял на авторитет российского лидера, пишет CNN.

Байден и его команда осторожно комментировали события, опасаясь предоставить Путину предлог для заявлений о западном заговоре с целью его свержения.

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В своем первом публичном выступлении в понедельник он настаивал на том, что Запад не имеет никакого отношения к мятежу. Но в среду Байден расширил свое мнение об уменьшении статуса Путина.

"Трудно сказать, но он явно проигрывает войну. Он проигрывает войну дома. Он стал чем-то вроде изгоя во всем мире. И это не только НАТО, это не только Европейский Союз, это Япония", - сказал Байден.

На очередной вопрос, слабее ли Путин сегодня, чем на прошлой неделе, Байден ответил: "Я знаю, что да".

Мятеж Пригожина - позиция стран

Госсекретарь США Тони Блинкен в пятницу вечером направил всем американским дипломатам срочную телеграмму, в которой запретил комментировать вооруженный мятеж ЧВК "Вагнер" в России.

После попытки Евгения Пригожина поднять восстание в России страны G7 обеспокоились насчет того, как ослабление контроля Владимира Путина над силами безопасности и вооруженными силами может повлиять на стабильность государства, а также на риски для ядерных запасов РФ.

США хотели бы, чтобы российская ЧВК "Вагнер" прекратила свое существование. Такое заявление сделал спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.