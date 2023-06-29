66-летняя женщина зашла в отделение банка с двумя бутылками бензина.

Пенсионерка с Санкт-Петербурга пыталась поджечь отделение "Сбербанка" с криками "Слава Украине". Мошенники убедили ее, что так она сможет избежать уголовного дела.

66-летняя Ольга Беляева пришла в отделение банка с двумя бутылками бензина, сообщает телеграм-канал Baza. Зайдя в фойе, пенсионерка вылила жидкость на стену и подожгла со словами "Слава Украине". В результате, огонь погас сам собой, никто не пострадал. На всякий случай из банка эвакуировали 20 человек.

Полицейским, задержавшим женщину, Беляева рассказала, что мошенники начали звонить ей еще в начале июня.

Видео дня

Тогда по их указаниям она несколько раз переводила деньги на "безопасный счет". А недавно ей вдруг позвонил "работник ФСБ". Мужчина рассказал, что пенсионерка якобы фигурирует в деле об отправке средств в Украину, и чтобы помочь найти мошенников ей нужно поджечь "Сбербанк".

События в России

В России 15-летний мальчик покончил с собой из-за парикмахерской. Подросток сильно поссорился с родителями, которые заставляли его идти в парикмахерскую постричься, чего он не хотел. Парень после ссоры ушел из квартиры на эмоциях, а через 3,5 часа его нашли возле дома мертвым.

В Калининградской области военный брутально отлупил и изнасиловал девушку. Местные жители его оперативно задержали с поличным. Еще до приезда полиции насильника тоже избили.

В Подмосковье дети заживо сожгли 11-летнего мальчика, заперев его в сарае и устроив поджог.

Вас также могут заинтересовать новости: