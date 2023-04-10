По мнению чиновника атаки будут сконцентрированы на трех направлениях.

Целью украинской армии во время контрнаступления будет не линия фронта. Как заявил депутат Государственной Думы РФ Михаил Делягин, стоит ожидать прилетов и в российской столице.

Чиновник считает, что украинские силы будут атаковать тремя направлениями. По его словам ВСУ уже разработали план наступления.

"Главные удары в ходе украинского наступления будут наноситься Западом не на фронте, а в тылу — в Москве, Питере, прифронтовых областных городах. Ждем и сохраняем спокойствие", - передает слова Делягина Military.pravda.

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Кроме этого депутат добавил, что во время контрнаступления украинское военное командование попытается обмануть Россию за счет имитации наступления на совершенно другом направлении. По мнению Делягина это будет Брянск. Он отметил, что именно так атаковала Германия во время Второй мировой войны.

Контрнаступление украинской армии: что известно из актуального

В ГУР заверили, что наиболее подробную информацию о контрнаступлении знают лишь несколько человек. Выдающиеся решения будут приниматься в последний момент.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал, что Украина подготовила для контрнаступления от 200 до 400 тысяч личного состава. Он даже заверил, что знает, когда именно украинские войска пойдут в атаку.

Как сообщили аналитики из Института изучения войны (ISW), реакция некоторых россиян на якобы "утечку секретных документов" Пентагона показывает, что они боятся контрнаступления ВСУ.

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