Российская авиакомпания Red Wings запросила дополнительный самолет, чтобы вывезти пассажиров задержанных рейсов из Екатеринбурга в Анталью и обратно после выхода из строя сразу двух воздушных судов Boeing-777.
Как сообщает российское издание The Moscow Times, российские авиакомпании массово задерживают рейсы из-за невозможности получить качественное обслуживание и приобрести нужные запчасти. Отмечается, что вылет, который должен был совершиться еще 12 августа, в обоих направлениях ожидают по 410 человек.
В пресс-службе авиакомпании объяснили, что задержка рейсов произошла по техническим причинам: одновременно вышли из строя два воздушных судна Boeing-777 из трех имеющихся в парке авиакомпании.
Отмечается, что это уже не первая задержка рейсов у авиакомпании Red Wings за лето. В августе около сотни пассажиров не могли 11 часов вылететь из Екатеринбурга в Астану.
Кроме того, в июле более чем на 8 часов "из-за внепланового технического обслуживания" был задержан рейс Red Wings из Уфы в Алма-Ату.
Россияне 11 часов не могли вылететь из аэропорта Анталии
Как сообщал УНИАН, 13 августа стало известно, что российские пассажиры более 11 часов не могли вылететь из Антальи в Россию из-за неисправности охлаждения двигателей самолета. Некоторым пассажирам из-за жары и духоты стало плохо – у одного началась паническая атака, ещё три девушки упали в обморок. На помощь им прислали врачей, после чего всех вернули в аэропорт.
Также у россиян начались проблемы с обслуживанием зарубежных автомобилей. Так, в августе Mercedes-Benz и BMW отключили российских дилеров от программного обеспечения, с помощью которого проводилось техническое обслуживание автомобилей.