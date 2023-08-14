В РФ авиакомпании все сильнее ощущают последствия введенных из-за вторжения в Украину санкций.

Российская авиакомпания Red Wings запросила дополнительный самолет, чтобы вывезти пассажиров задержанных рейсов из Екатеринбурга в Анталью и обратно после выхода из строя сразу двух воздушных судов Boeing-777.

Как сообщает российское издание The Moscow Times, российские авиакомпании массово задерживают рейсы из-за невозможности получить качественное обслуживание и приобрести нужные запчасти. Отмечается, что вылет, который должен был совершиться еще 12 августа, в обоих направлениях ожидают по 410 человек.

В пресс-службе авиакомпании объяснили, что задержка рейсов произошла по техническим причинам: одновременно вышли из строя два воздушных судна Boeing-777 из трех имеющихся в парке авиакомпании.

Видео дня

Отмечается, что это уже не первая задержка рейсов у авиакомпании Red Wings за лето. В августе около сотни пассажиров не могли 11 часов вылететь из Екатеринбурга в Астану.

Кроме того, в июле более чем на 8 часов "из-за внепланового технического обслуживания" был задержан рейс Red Wings из Уфы в Алма-Ату.

Россияне 11 часов не могли вылететь из аэропорта Анталии

Как сообщал УНИАН, 13 августа стало известно, что российские пассажиры более 11 часов не могли вылететь из Антальи в Россию из-за неисправности охлаждения двигателей самолета. Некоторым пассажирам из-за жары и духоты стало плохо – у одного началась паническая атака, ещё три девушки упали в обморок. На помощь им прислали врачей, после чего всех вернули в аэропорт.

Также у россиян начались проблемы с обслуживанием зарубежных автомобилей. Так, в августе Mercedes-Benz и BMW отключили российских дилеров от программного обеспечения, с помощью которого проводилось техническое обслуживание автомобилей.

Вас также могут заинтересовать новости: