Президент РФ не решится ехать в страну, где есть хотя бы минимальный риск быть арестованным.

Решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере на арест президента РФ Владимира Путина в Кремле восприняли как "самый неожиданный шаг" Запада. Российские власти были не готовы к подобному развитию событий.

Об это рассказали источники "Медузы", близкие к администрации президента России. Отмечается, что ордер помешает пропагандистам и пиарщикам продвигать образ Путина в 2023 году.

Так, в преддверии президентских выборов его хотели показать как "борца с Западом", "защитника стран Латинской Америки и Африки от колониального угнетения" и "одного из главных лидеров многополярного мира". Однако для этого нужны были зарубежные поездки, которые теперь значительно ограничены. По словам источников в администрации Путина, в Кремле не совсем понимают, как можно "обеспечить безопасность" российского лидера в новых условиях.

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"Даже СНГ перестает быть безопасным пространством", — объяснил один из источников.

Как известно, среди стран, ратифицировавших Римский статут МУС, есть, например, Таджикистан. Однако в Кремле сомневаются, что на арест Путина могут решиться страны, которые ранее входили в состав СССР, хотя "десятые, сотые доли процента [вероятности этого] всегда есть". В связи с этим президент РФ, вероятно, не поедет в страну, где есть хотя бы минимальный риск быть арестованным.

По словам собеседников, несмотря на войну в прошлом году Путин достаточно регулярно совершал зарубежные поездки. За 2022 году он посетил Таджикистан, Туркменистан, Иран, Узбекистан, Казахстан и Армению. Все эти поездки были очень важны для внутрироссийской пропаганды, ведь сигнализировали, что "у России друзей все равно больше, чем недоброжелателей" и страна остается "одним из столпов многополярного мира".

"Ограничения зарубежных визитов будут работать в противоположную сторону. До ордера выезды сочетались с поездками лидеров зарубежных стран в Москву. Теперь поддержать такую же частоту встреч не получится — нельзя постоянно приглашать всех к себе", — добавил один из источников.

Ордер для Путина - что известно

17 марта МУС выдал ордера на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовской-Беловой. Их обвиняют в насильственной депортации детей из временно оккупированных территорий Украины в РФ.

Теперь российского лидера могут задержать по требованию трибунала в любом из 123 государств мира, ратифицировавших Римский устав. Главный прокурор МКС подчеркнул, что Путин предстанет перед судом вне зависимости от того, признает ли РФ это решение.

Отмечается, что ордер на арест президента России является пожизненным. Его могут отозвать лишь в том случае, если Путин предстанет перед судом и судьи закроют дело.

Как ранее сообщал УНИАН, после ордера на арест Путина в РФ начали уверять, что вернут похищенных украинских детей.

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