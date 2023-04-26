В Мурманской области России разбился военный самолет Миг-31. Он упал в озеро в поселке Риж-Губа.
Как сообщает Telegram-канал Baza, самолет загорелся в воздухе и упал, летчики успели катапультироваться.
Причины авиакатастрофы в настоящее время неизвестны. Видео с места показывают, что оба пилота зацепились за ветки при падении. К ним отправили спасателей.
В Минобороны России утверждают, что катастрофа произошла во время учебного полета.
"Самолет упал в безлюдном месте. Оба летчика катапультировались, они эвакуированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает", – сообщает ведомство.
Инциденты с российскими самолетами - последние новости
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