Оба летчика катапультировались.

В Мурманской области России разбился военный самолет Миг-31. Он упал в озеро в поселке Риж-Губа.

Как сообщает Telegram-канал Baza, самолет загорелся в воздухе и упал, летчики успели катапультироваться.

Причины авиакатастрофы в настоящее время неизвестны. Видео с места показывают, что оба пилота зацепились за ветки при падении. К ним отправили спасателей.

Видео дня

В Минобороны России утверждают, что катастрофа произошла во время учебного полета.

"Самолет упал в безлюдном месте. Оба летчика катапультировались, они эвакуированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает", – сообщает ведомство.

Инциденты с российскими самолетами - последние новости

В марте российские партизаны под Владивостоком сожгли боевой самолет российских оккупантов Су-27 прямо на авиабазе.

В том же месяце в российском Ульяновске во время испытаний взорвался военно-транспортный самолет Ил-76 МД.

В январе российский пассажирский самолет "Победа" застрял в сугробах прямо на взлетной полосе аэропорта.

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