Об этом сообщила мониторинговая группа Беларуські Гаюн.

Территорию Беларуси в четверг, 6 апреля, покидают сразу три истребителя Воздушно-космических сил РФ, которые являются потенциальными носителями ракет "Кинжал".

Речь идет о советских "птичках" МиГ-31К, которые дислоцировались на аэродроме в Мачулищах с 13 декабря 2022 года. Об этом сообщает мониторинговая группа Беларуські Гаюн.

Там уточнили, что истребители пошли на взлет в 12:30, 12:36 и 12:44 по местному времени (совпадает с украинским).

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В связи с этим украинцы ожидали традиционного объявления воздушных тревог, ведь ранее российские МиГ-31К регулярно "кошмарили" украинцев своими тренировочными взлетами.

Теперь выяснилось, что опасения оказались беспочвенными.

РФ использует Беларусь, как ракетный плацдарм

Напомним, что агрессор в войне против Украины еще с начала полномасштабного вторжения заручился посредничеством Беларуси и регулярно терроризирует с ее территории наше общество: иногда это просто тревожные сообщения о взлете истребителей, а иногда Минск позволяет запускать ракеты по Украине со своей территории

В связи с этим, украинцы уже привыкли ориентировать на данные мониторинговых групп, которые заранее предупреждают о возможной опасности.

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