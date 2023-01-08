На борту находились 183 пассажиров и членов экипажа.

Российский пассажирский самолет "Победа" застрял в сугробах на взлетной полосе аэропорта Большое Савино Пермского края.

Российские СМИ пишут, что самолет "выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы". На борту находились 183 пассажиров и членов экипажа.

Инцидент произошел утром 8 января. При выводе двигателей на режим взлета самолет "повело в сторону и он вышел передней стойкой шасси за пределы взлетно-посадочной полосы на примыкающую к ней часть летного поля".

Видео дня

Отдельно в сети пишут, что россиянам пришлось ждать полчаса на морозе, пока "Победу" не откопали.

Россиянам не везет на поле боя – потери врага на фронте

Накануне бойцы 28-й ОМБр имени Рыцарей зимнего похода ликвидировали наглого оккупанта, который выдвинулся на позиции украинского снайпера с лопатой.

Появились шокирующие кадры укрытого телами российских солдат поля под Бахмутом, где российское командование за всякую цену пытается прорвать оборону ВСУ.

Тем временем в Кемеровскую область прибыл еще один поезд с телами мертвых оккупантов.

Также стало известно о ликвидации в Украине оккупанта, засветившегося на видео штурма "Азовстали" в Мариуполе. Захватчика похоронили почти через месяц после гибели в Херсонской области.

Ликвидирован в боях и мобик из отряда "Барс", которого еще при жизни пропагандисты окрестили чуть ли не "терминатором". А в Запорожской области был уничтожен сын топ-кадыровца Джамбулат Заураев.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 11 170 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

Вас также могут заинтересовать новости: