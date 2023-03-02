На авиазаводе проводили тестовые наземные испытания военного транспортника и в процессе уничтожили самолет.

В российском Ульяновске во время наземных испытаний взорвался военно-транспортный самолет. Один человек погиб. Об этом сообщила в соцсетях пресс-служба "Объединенной авиастроительной корпорации".

"На заводе Авиастар в ходе проведения испытаний отсека фюзеляжа самолета, находящегося в производстве, произошёл трагический инцидент. Пострадало несколько сотрудников предприятия, один погиб", – говорится в сообщении.

По данным Телеграм-канала "База", в ангаре с помощью воздуха под давлением проводили испытания фюзеляжа самолёта Ил-76 МД. В этот момент произошла разгерметизация, и корпус самолета разрушился.

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По данным ТАСС, в результате инцидента шестеро работников завода получили травмы, еще один – скончался.

Инциденты с самолетами в России

Еще до введения западных санкций за вторжение в Украину российская авиация имела репутацию одной из самых опасных и аварийных в мире. Однако сейчас ситуация значительно ухудшилась, и россияне уже летают в самолетах, которые буквально разваливаются на лету.

В таких условиях российским авиакомпаниям приходится разбирать на запчасти одни самолеты, чтобы отремонтировать другие.

Впрочем, аварийные ситуации у россиян происходят не только с гражданской авиацией. Военные самолеты у них тоже падают очень часто. Иногда – прямо на жилые многоэтажки.

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