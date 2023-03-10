Самолет сожгли на авиабазе, расположенной в глубоком тылу РФ.

В ночь на 10 марта под Владивостоком партизаны сожгли боевой самолет российских оккупантов.

Как сообщил Легион "Свобода России", боевой самолет Су-27 уничтожили на российской авиабазе "Центральная Угловая" в городе Артем Приморского края.

"Ничего не произошло" на авиабазе "Центральная Угловая" в городе Артем Приморского края, где базируется 22 гвардейский авиаполк ВКС РФ. Объектом практически ритуального сожжения стал боевой самолет Су-27", - отметили в Легионе.

Видео дня

Авторы "улучшения статистики ВСУ" прислали видеоподтверждение уничтожения российской "птички".

Успехи партизан

Партизанское движение активизировалось не только на оккупированных территориях, но и в тыловых областях РФ, а также на территории Беларуси.

В частности, недавно на Белорусском военном аэродроме прогремели взрывы. В результате атаки получил повреждение радиолокационный самолет А-50. ответственность за это взяли на себя белорусские партизаны.

Позже в сети появилось видео с дрона, который садился на российский военный самолет. В BYPOL заявили, что партизаны две недели вели разведку дронами.

Перед этим в оккупированном Крыму взрыв неизвестного предмета повредил железнодорожное полотно возле села Почтовое недалеко от Симферополя, а в Ростовской области России украинские партизаны уничтожили 19 членов российской частной военной компании "Вагнера".

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