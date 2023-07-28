Они заявляют, что перехватили переоборудованную в ударный вариант ракету С-200.

Российская ПВО якобы сбила еще одну ракету в Азовском районе Ростовской области.

Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале. "Зафиксировано поражение системами противовоздушной обороны второй ракеты - на этот раз в Азовском районе. Последствия уточняются", - написал он.

Тем временем в сети жители Ростова и других городов региона (Азов и Чалтыр) сообщают о взрывах. В сети публикуют снимки, на которых можна заметить признаки работы противовоздушной обороны.

Тем временем в Минобороны РФ обвинили Украину в еще одной атаке. "ВСУ предприняли повторную попытку удара в районе Азова переоборудованной в ударный вариант ракетой С-200. Обломки второй сбитой украинской ракеты комплекса С-200 упали в безлюдной местности. Ракета была перехвачена средствами ПВО", - говорится в сообщении.

Взрыв в Таганроге: что известно

Сегодня в российском городе прозвучал громкий взрыв. Местные власти заявили, что возле кафе в центре города взорвалась ракета. В сети появились фото воронки, образовавшейся на месте взрыва.

В Министерстве обороны РФ заявили, что Украина якобы атаковала город переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

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