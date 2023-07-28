По версии россиян, по Таганрогу якобы запустили переработанную ракету комплекса С-200.

Министерство обороны РФ обвинило Украину в ракетном ударе по Таганрогу. По версии россиян, по городу ударили якобы ракетой комплекса ПВО С-200.

"Киевским режимом осуществлена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой украинской ракеты упали на территории Таганрога", - сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве государства-террориста добавили, что в результате "совершенного киевским режимом теракта" повреждены несколько зданий, а также пострадали мирные жители.

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Взрыв в центре Таганрога - что известно

В Таганроге Ростовской области произошел громкий взрыв. Российские СМИ пишут, что в соседних домах выбило стекло взрывной волной. По их данным, взрыв произошел неподалеку от аквапарка "Лазурный", на улице адмирала Крюйса.

Тем временем в Сети публикуют снимки обломком, которые нашли на месте взрыва. РосСМИ отмечают, что они характерны для ракет систем С-200 или С-300. Известно о 15 пострадавших.

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