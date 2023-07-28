Власти пока не комментировали произошедшее.

В пятницу, 28 июля, в Таганроге Ростовской области произошел громкий взрыв.

В сети публикуют фотографии и видео, на которых виден столб дыма в одном из районов города. Российские СМИ пишут, что в соседних домах выбило стекла взрывной волной. По их данным, взрыв произошел неподалеку от аквапарка "Лазурный", на улице Адмирала Крюйса.

Сейчас известно о 3 пострадавших, они получили осколочные ранения. На месте взрыва образовалась воронка размером 5 на 5 метров, пишет Telegram-канал Baza. По их данным, взрыв произошёл во дворе Государственного банка. Под завалами ресторан "Чехов сад" остаются люди.

ТАСС, ссылаясь на экстренные службы, пишет, что при взрыве в кафе пострадали шесть человек. Позже они уточнили, что число пострадавших выросло до 12, под завалами могут быть люди.

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