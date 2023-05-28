Семья оккупантов начала рассуждать о письме Путину насчет выплат "насильно мобилизованным".

Дочь одного из российских оккупантов заныла в трубку о потерях русской армии, но умудрилась сделать отцу намек, что, дескать, было бы неплохо пойти в "мясные" ряды ЧВК "Вагнер".

В аудиоперехвате ГУР россиянка поделилалась со своим отцом-оккупантом последними новостями с фронта. "Короче, сегодня писали в группе, что в начале марта штурмовики неудачно штурмовали, очень много погибших в шторме. Очень много: около 60-ти "двухсотых", - заметила девушка.

На что ее отец-террорист уточнил, что он мог бы быть в тех рядах. Но родственница сделала вид, что это ее не касается: "Нет, слава богу, ты не там". Дальше россиянка пыталась аргументировать это тем, что ее родителя якобы мобилизовали не для штурмов, а для "подстраховки тыла".

"Короче, вы и будете сидеть в окопах, только добровольно... Только с добровольного согласия могут отправить", - уверена девушка.

Затем дочь оккупанта вспомнила о каком-то общем знакомом, который пошел в ЧВК "Вагнер". "Может быть, конечно, это глупо, но почему-то многие люди считают, что это место, где можно заработать денег", - сделала намек россиянка. Но сразу же исправилась: "Ценой своей жизни".

Дальше семья оккупантов начала рассуждать о письме Путину насчет выплат "насильно мобилизованным".

Потери РФ в Украине - актуальное

С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже 206 600 оккупантов, из них 400 за прошедшие сутки. Кроме того, уничтожено еще три така, 11 артсистем врага, 7 бронированных машин, 9 цистерн, 3 БПЛА и 2 ед. спецтехники.

Накануне ВСУ показали видео очередного удара по российским силам на Бахмутском направлении, где враг в течение последних месяцев несет едва ли не самые большие потери из всех участков фронта. В результате огневого налета место укрытия врага разрушено, а вместе с ним уничтожены два оккупанта, еще три ранены.

По словам президента США Джо Байдена, только в боях за город Бахмут в Донецкой области Россия потеряла около 100 тысяч человек личного состава.

Бойцы ВСУ подтверждают, что атаки рашистов в Бахмуте обходятся им дорогой ценой - все поля и улицы покрыты телами мертвых захватчиков.

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