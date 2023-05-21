По мнению президента США, неважно, оккупирован Бахмут или нет.

В боях за город Бахмут в Донецкой области Россия потеряла около 100 тысяч человек личного состава.

Такое заявление сделал президент США Джо Байден во время пресс-конференции на саммите G7 в Японии, отметив, что оккупирован Бахмут или нет, - неважно.

"О Бахмуте говорят - потеряли его или нет. Правда в том, что Россия понесла потери более 100 тысяч человек в Бахмуте. Это трудно восполнить. Неважно, оккупирован он или нет - там все равно почти не осталось зданий. Это существенно разрушенный город. Но им (Силам обороны) удалось сковать очень много российских войск, включая группу Вагнера", - заявил он, обсуждая будущее украинское контрнаступление.

Как известно, бои за Бахмут ведутся с лета 2022 года.

Бои за Бахмут - что известно на 21 мая

Напомним, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Александр Сырский заявил, что сейчас ВСУ контролируют "незначительную часть Бахмута".

По словам президент Украины Владимира Зеленского, украинские военные все еще находятся в Бахмуте и выполняют "очень важное задание".

Несмотря на это, в Министерстве обороны России оофициально отчиталось о захвате Бахмута.

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