Противник решил отсидеться в полуразрушенном сооружении.

Украинские войска показали видео очередного удара по российским силам на Бахмутском направлении, где враг в течение последних месяцев несет едва ли не самые большие потери из всех участков фронта.

Так, на днях аэроразведка пограничного подразделения обнаружила перемещение группы вражеской пехоты в окрестностях Бахмута, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Противник решил отсидеться в полуразрушенном сооружении.

По координатам пребывания стрелков российско-оккупационных войск пограничники-минометчики отправили несколько десятков осколочно-фугасных мин. В результате огневого налета место укрытия врага разрушено, а вместе с ним уничтожены два оккупанта, еще три ранены.

Потери РФ в Украине - актуальные данные

Вечером 27 мая Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях врага за предыдущие сутки, заметив, что в связи с поступлением разведывательных данных возникла потребность корректировки некоторых позиций. Следовательно, по уточненной информации, с 24 февраля 2022 года и до сих пор было уничтожено 3794, а не 3799 вражеских танков. Боевых бронированных машин враг потерял на 7 больше – 7449 вместо 7442 единиц.

В частности, авиация Сил обороны Украины за 27 мая нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава военной техники российских войск, а также три - по зенитно-ракетным комплексам РФ.

Кроме того, украинские бойцы с воздуха уничтожили очередной новейший российский танк Т-90М "Прорыв". Для этого бойцам понадобилось два вылета беспилотника и семь боеприпасов. Т-90М "Прорыв" считается самым современным и дорогим российским танком. Его стоимость составляет около 4,5 миллиона долларов.

По словам президента США Джо Байдена, только в боях за город Бахмут в Донецкой области Россия потеряла около 100 тысяч человек личного состава.

Бойцы ВСУ подтверждают, что атаки рашистов в Бахмуте обходятся им дорогой ценой - все поля и улицы покрыты телами мертвых захватчиков.

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