За это время российские оккупанты не увеличили, однако и не уменьшили давление на город.

Российские оккупанты на фоне успешных контратак ВСУ на Бахмутском направлении имеют небольшие успехи в продвижении в самом городе. Однако интенсивность боев настолько большая, что все близлежащие поля и окрестности населенного пункта усеяны телами российских захватчиков, рассказал в эфире телемарафона командир самоходной артиллерийской батареи 30-й отдельной механизированной бригады Андрей Свирида ("Уж").

"Частично (противник - ред.) занял небольшие дома в Бахмуте, но продвижение очень медленное. При этом, враг тратит большое количество живой силы. Мы это реально наблюдаем, потому что поля и окрестности усеяны телами (захватчиков - ред.), - рассказал Свирида.

За это время российские оккупанты не увеличили, однако и не уменьшили давление на город. "Ежедневно отправляют десятки, сотни штурмовых групп...",- добавил защитник.

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Также боец указал на новый подход россиян к применению боеприпасов. В частности, военнослужащий отметил, что отныне РФ не в таком количестве "засыпает" позиции ВСУ снарядами.

"У противника меньшее количество боеприпасов, но он подходит более правильно: он начинает не засыпать боеприпасами территорию, а отправляет БПЛА, и уже под корректировку определенное количество боеприпасов начинает уничтожать или разрушать", - пояснил боец.

Ситуация в Бахмуте - главное

Институт изучения войны констатировал, что ВСУ перехватили тактическую инициативу и добились тактически значимых успехов в районе Бахмута в ходе контратак 18 мая.

В тот день враг переходил в наступление и пытался вернуть утраченные территории, но понес потери и не смог выполнить свои задачи. На отдельных участках наши войска продвинулись на 1 км.

Контратаки ВСУ, вероятно, уменьшают для россиян шансы успешно отбить надвигающееся контрнаступление, отметил утром 17 мая Институт изучения войны.

По словам украинского бойца из подразделения ССО "Гром", враг держится за свои позиции до последнего, нередко противник сам устраивает кровавые провокации.

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