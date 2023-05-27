Украинским защитникам удалось уничтожить систему видеонаблюдения "Муром" и два "Shahed-131/136", которые атаковали Николаевщину.

На юге ВСУ достигли очередных успехов.

Как сообщает оперативное командование "Юг", сейчас враг продолжает воздушную разведку, но подразделения Сил обороны метко сбивают беспилотных шпионов. Такой "Орлан-10" уничтожен в районе Давыдового Брода на Херсонщине.

Кроме того, уничтожены пять бронированных автомобилей и комплекс видеонаблюдения "Муром-М", который изрядно помогал захватчикам следить за украинскими бойцами и гражданскими.

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"Потери противника составили 35 рашистов", - сообщили в командовании.

Также отмечается, что ночью враг пытался атаковать Николаевщину двумя дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136", но оба были уничтожены силами противовоздушной обороны.

По данным командования, сейчас в Черном и Азовском морях враг российских ракетоносителей на дежурстве нет – они заведены в пункты базирования.

Успешная охота ВСУ

Напомним, украинские военные очень быстро учатся противостоять противнику, в частности, "выбивать" ценную технику, которая вредит ВСУ. Например, дорогостоящий комплекс для автономного видеотепловизионного наблюдения "Муром-М". Его оборудование позволяет разглядеть человека за 10 км, а в темноте он видит за 8 км технику и человека - за 4 км.

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