В Украине успешно демобилизировали подполковника и старшего лейтенанта РФ, оказавшихся братьями.

В Украине "грузом 200" легли за войну Путина двое братьев - подполковник и старший лейтенант армии РФ.

"Брат пошел за братом", - прокомментировала смерть оккупантов мать в эфире на росТВ, показывая посмертные фотографии своих детей. По ее словам, оккупанты отправились на войну в Украину в добровольном порядке.

"У нас младший погиб и старший получил звание полковника. Должен был ехать в академию, но, считайте, стал как бы добровольцем там. Командир батальона... Меня, конечно, в известнось поставили уже перед самым... Когда он уже все. Сказал: "Мамулечка, я не могу иначе". И он пошел за братом", - заявила она.

Как уточнил украинский офицер ВСУ Анатолий Штефан (известный как "Штирлиц"), в Украине "снесли" подполковника Юркевского Александра и старшего лейтенанта Юркевского Ивана.

В Украине ликвидировали начальника связи армии РФ

На минувших выходных "Штирлиц" также сообщал об еще одной прошлогодней потере РФ, которую удалось подтвердить. Выяснилось, что в сентября 2022 года в Украине "грузом 200" стал начальник связи армии РФ Сергей Никулин.

Он являлся заместителем начальника штаба 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

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