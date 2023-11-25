Речь идет о заместителе начальника штаба 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии РФ.

В Украине "грузом 200" стал начальник связи армии Российской Федерации Сергей Никулин. О его ликвидации заявил украинский офицер ВСУ Анатолий Штефан.

В сети военный более известен под псевдонимом "Штирлиц". Согласно его данным, Никулин также являлся заместителем начальника штаба 76 гвардейской десантно - штурмовой дивизии.

Он "дослужился" в армии РФ до подполковника и был "отминусован" армией Украины 11.10.2022 г, утверждает "Штирлиц".

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В Украине "всплыли" данные о ликвидированном полковнике РФ

Ранее "Штирлиц" аналогичным образом сообщил об еще одном "подснежнике" - прошлогодней потере армии РФ в Украине, которую удалось подтвердить.

По его данным, в сентябре 2022 года был уничтожен заместитель начальника штаба - руководитель оперативного отдела 5 армии полковник Сергей Хмелев. Его армия Украины ликвидировала в рамках боев за Донецкую область.

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